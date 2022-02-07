Toshiba решила разделиться на две компании вместо трех

Кроме того, Toshiba намеревается продать 60%-ную долю в Toshiba Carrier Corp. своему партнеру по этому совместному предприятию Carrier Global Corp. примерно за 100 млрд иен ($870 млн). Компания также думает о продаже Toshiba Elevator and Building Systems Corporation и Toshiba Lighting & Technology Corporation. Как писала ранее газета Nikkei, планы о разделении связаны со стремлением руководства Toshiba повысить ее акционерную стоимость за счет создания компаний с различными источниками формирования прибыли и стратегиями развития. В отчете Toshiba также говорится, что руководство планирует вывести компании на открытый рынок во втором полугодии 2023 финансового года.