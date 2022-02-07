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Бизнес

Toshiba решила разделиться на две компании вместо трех

Ведомости

Японская электротехническая корпорация Toshiba пересмотрела свой план стратегического развития и решила разделиться на две компании вместо трех, следует из корпоративного отчета.

О планах компании разделиться писало ранее японское информационное агентство Kyodo. В соответствии с первоначальным планом, опубликованным в конце 2021 г., корпорация должна была провести реструктуризацию и разделиться на три компании — два дочерних предприятия, которые бы занимались изготовлением электронных компонентов и инфраструктурными системами (Device Co и Infrastructure Service Co), а третья управляла бы всем имуществом группы (Toshiba). Такая схема разделения вызвала жесткий протест со стороны главных акционеров компании, в результате чего пришлось пересмотреть план.

Согласно новому отчету, из общей структуры будут выделены две компании — Infrastructure Service Co, которая будет специализироваться на инфраструктурных системах и аккумуляторных батареях, а также Device Co, которая будет отвечать за развитие сектора силовых полупроводников, электронных устройств и хранилищ, жестких дисков большой емкости и аналоговых интегральных схем.

Кроме того, Toshiba намеревается продать 60%-ную долю в Toshiba Carrier Corp. своему партнеру по этому совместному предприятию Carrier Global Corp. примерно за 100 млрд иен ($870 млн). Компания также думает о продаже Toshiba Elevator and Building Systems Corporation и Toshiba Lighting & Technology Corporation. Как писала ранее газета Nikkei, планы о разделении связаны со стремлением руководства Toshiba повысить ее акционерную стоимость за счет создания компаний с различными источниками формирования прибыли и стратегиями развития. В отчете Toshiba также говорится, что руководство планирует вывести компании на открытый рынок во втором полугодии 2023 финансового года.

Компания Toshiba Corporation была основана в 1875 г. в Токио. Она специализируется на выпуске сверхточной электроники и электротехники, интегральных схем, промышленных компьютеров, сотовых телефонов, LCD-телевизоров, лифтов. Ранее японские СМИ писали, что в последние годы корпорация переживает кризис, связанный, в частности, с разразившимся в 2015 г. крупным скандалом из-за подделки ее финансовой отчетности, а также с серьезными убытками, которые она понесла в 2017 г. из-за банкротства американского подразделения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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