Импорт креветок в Россию вырос почти на 70%

Импорт креветок в Россию по итогам 2021 г. вырос на 69,3% до 84 000 т в натуральном выражении и на 89,6% до $485,3 млн в денежном, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ). Ее президент Герман Зверев отметил, что показатель 2021 г. почти вдвое больше 2019 г. Средняя стоимость ввезенных в Россию креветок с 2019 г. снизилась примерно на 4,5% до $5770 за 1 т.