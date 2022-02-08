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Импорт креветок в Россию вырос почти на 70%

Ведомости

Импорт креветок в Россию по итогам 2021 г. вырос на 69,3% до 84 000 т в натуральном выражении и на 89,6% до $485,3 млн в денежном, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ). Ее президент Герман Зверев отметил, что показатель 2021 г. почти вдвое больше 2019 г. Средняя стоимость ввезенных в Россию креветок с 2019 г. снизилась примерно на 4,5% до $5770 за 1 т.

В Росрыболовстве изданию сообщили, что импорт тигровых креветок в прошлом году вырос на 119%, тихоокеанских белых креветок – на 51%, северной креветки – почти на 50%, лангустинов – на 32% в годовом выражении. В ведомстве отметили, что спрос на креветки вырос по всему миру. По словам исполнительного директора Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александра Фомина, нынешний импорт креветок сравним с пиками 2012-2013 гг., когда в Россию ввозили около 85 000 т товара.

В Auchan изданию сообщили, что в прошлом году продажи креветок в сети выросли на 30% в натуральном выражении, потому что их проще готовить, чем рыбу, а также потому что креветки считаются полезным продуктом.

Замдиректора «Норебо» (бренд Borealis) Сергей Сенников добавил, что объем потребления креветок в России не изменился, а импорт вырос из-за снижения собственного улова. По данным ВАРПЭ, за девять месяцев прошлого года в России выловили 20 200 т креветок – на 35,75% меньше, чем в 2020 г. Зверев отметил, что импорт креветок мог вырасти из-за восстановления спроса со стороны ресторанов, а также из-за роста популярности креветок как элемента здорового питания.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных