Импорт креветок в Россию вырос почти на 70%
Импорт креветок в Россию по итогам 2021 г. вырос на 69,3% до 84 000 т в натуральном выражении и на 89,6% до $485,3 млн в денежном, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ). Ее президент Герман Зверев отметил, что показатель 2021 г. почти вдвое больше 2019 г. Средняя стоимость ввезенных в Россию креветок с 2019 г. снизилась примерно на 4,5% до $5770 за 1 т.
В Росрыболовстве изданию сообщили, что импорт тигровых креветок в прошлом году вырос на 119%, тихоокеанских белых креветок – на 51%, северной креветки – почти на 50%, лангустинов – на 32% в годовом выражении. В ведомстве отметили, что спрос на креветки вырос по всему миру. По словам исполнительного директора Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александра Фомина, нынешний импорт креветок сравним с пиками 2012-2013 гг., когда в Россию ввозили около 85 000 т товара.
В Auchan изданию сообщили, что в прошлом году продажи креветок в сети выросли на 30% в натуральном выражении, потому что их проще готовить, чем рыбу, а также потому что креветки считаются полезным продуктом.
Замдиректора «Норебо» (бренд Borealis) Сергей Сенников добавил, что объем потребления креветок в России не изменился, а импорт вырос из-за снижения собственного улова. По данным ВАРПЭ, за девять месяцев прошлого года в России выловили 20 200 т креветок – на 35,75% меньше, чем в 2020 г. Зверев отметил, что импорт креветок мог вырасти из-за восстановления спроса со стороны ресторанов, а также из-за роста популярности креветок как элемента здорового питания.