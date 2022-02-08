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Бизнес

Apple купила сервис для создания музыки с помощью ИИ

Ведомости

Компания Apple приобрела британский стартап AI Music, который использует искусственный интеллект (ИИ) для создания персонализированной музыки. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Сообщается, что сделка была закрыта несколько недель назад. Ее стоимость не раскрывается; по данным Bloomberg, покупка обошлась Apple в «относительно небольшую» сумму. Согласно странице стартапа на Linkedin, компания была основана в 2016 г., а ее штат насчитывает всего 17 сотрудников.

Разработанная AI Music технология позволяет генерировать композиции с использованием ИИ и бесплатной общедоступной музыки. Идея заключается в том, чтобы создавать «динамические» звуковые дорожки, которые меняются в зависимости от взаимодействия с пользователем. Так, саундтрек в видеоигре может меняться в зависимости от атмосферы, а музыка во время тренировки — адаптироваться к интенсивности движений пользователя.

Как отмечает Bloomberg, в 2021 г. Apple значительно сократила расходы на приобретение перспективных компаний. На выплаты по таким сделкам в прошлом году было выделено всего $33 млн против $1,5 млрд в 2020-м и $624 млн в 2019-м.

В августе прошлого года компания купила сервис стриминга классической музыки Primephonic, который предлагает функции просмотра и поиска музыки, оптимизированные для классики, а также авторские рекомендации музыкальных экспертов и информацию о репертуаре и записях исполнения. Ожидается, что в текущем году Apple Music запустит специальное приложение для любителей классической музыки, объединяющее интерфейс Primephonic с новыми функциями.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных