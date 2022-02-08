Apple купила сервис для создания музыки с помощью ИИ

Разработанная AI Music технология позволяет генерировать композиции с использованием ИИ и бесплатной общедоступной музыки. Идея заключается в том, чтобы создавать «динамические» звуковые дорожки, которые меняются в зависимости от взаимодействия с пользователем. Так, саундтрек в видеоигре может меняться в зависимости от атмосферы, а музыка во время тренировки — адаптироваться к интенсивности движений пользователя.