Apple купила сервис для создания музыки с помощью ИИ
Компания Apple приобрела британский стартап AI Music, который использует искусственный интеллект (ИИ) для создания персонализированной музыки. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
Сообщается, что сделка была закрыта несколько недель назад. Ее стоимость не раскрывается; по данным Bloomberg, покупка обошлась Apple в «относительно небольшую» сумму. Согласно странице стартапа на Linkedin, компания была основана в 2016 г., а ее штат насчитывает всего 17 сотрудников.
Разработанная AI Music технология позволяет генерировать композиции с использованием ИИ и бесплатной общедоступной музыки. Идея заключается в том, чтобы создавать «динамические» звуковые дорожки, которые меняются в зависимости от взаимодействия с пользователем. Так, саундтрек в видеоигре может меняться в зависимости от атмосферы, а музыка во время тренировки — адаптироваться к интенсивности движений пользователя.
Как отмечает Bloomberg, в 2021 г. Apple значительно сократила расходы на приобретение перспективных компаний. На выплаты по таким сделкам в прошлом году было выделено всего $33 млн против $1,5 млрд в 2020-м и $624 млн в 2019-м.
В августе прошлого года компания купила сервис стриминга классической музыки Primephonic, который предлагает функции просмотра и поиска музыки, оптимизированные для классики, а также авторские рекомендации музыкальных экспертов и информацию о репертуаре и записях исполнения. Ожидается, что в текущем году Apple Music запустит специальное приложение для любителей классической музыки, объединяющее интерфейс Primephonic с новыми функциями.