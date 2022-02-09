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Экс-гендиректор VK Борис Добродеев возглавил USM Telecom

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Бывший гендиректор VK Борис Добродеев возглавил USM Telecom, которая входит в холдинг USM бизнесмена Алишера Усманова, свидетельствуют данные «СПАРК-Интерфакса». С 8 февраля у юрлица «Юэсэм телеком» вместо Владимира Стрешинского гендиректором стал Добродеев.

Представитель холдинга USM подтвердил Forbes эту информацию, отметив, что Стрешинский остается главой USM. Добродеев покинул VK в декабре прошлого года после смены основных акционеров компании. 

24 ноября Сбербанк завершил сделку по продаже Газпромбанку 36% акций компании «МФ технологии», которая является основным акционером VK (владеет 57,3% голосующих акций Mail.Ru Group Limited). После этого 2 декабря USM Holdings Алишера Усманова, владеющая через «МФ технологии» 45% VK, продала весь свой пакет страховой компании «Согаз».

Ее крупнейшие акционеры – совладелец банка «Россия» Юрий Ковальчук и его семья (32,3%) и «Газпром» (21,2%). Сумма сделки не раскрывалась. На следующий день еще один акционер «МФ технологий» – Газпромбанк – объявил о передаче медиахолдингу «Газпром-медиа» 45% компании. В тот же день, 3 декабря, Добродеев, возглавлявший VK с 2016 г., объявил об уходе из компании.

13 декабря гендиректором VK был назначен Владимир Кириенко, который с 2016 г. работал в «Ростелекоме» в качестве первого вице-президента. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных