Экс-гендиректор VK Борис Добродеев возглавил USM Telecom
Бывший гендиректор VK Борис Добродеев возглавил USM Telecom, которая входит в холдинг USM бизнесмена Алишера Усманова, свидетельствуют данные «СПАРК-Интерфакса». С 8 февраля у юрлица «Юэсэм телеком» вместо Владимира Стрешинского гендиректором стал Добродеев.
Представитель холдинга USM подтвердил Forbes эту информацию, отметив, что Стрешинский остается главой USM. Добродеев покинул VK в декабре прошлого года после смены основных акционеров компании.
24 ноября Сбербанк завершил сделку по продаже Газпромбанку 36% акций компании «МФ технологии», которая является основным акционером VK (владеет 57,3% голосующих акций Mail.Ru Group Limited). После этого 2 декабря USM Holdings Алишера Усманова, владеющая через «МФ технологии» 45% VK, продала весь свой пакет страховой компании «Согаз».
Ее крупнейшие акционеры – совладелец банка «Россия» Юрий Ковальчук и его семья (32,3%) и «Газпром» (21,2%). Сумма сделки не раскрывалась. На следующий день еще один акционер «МФ технологий» – Газпромбанк – объявил о передаче медиахолдингу «Газпром-медиа» 45% компании. В тот же день, 3 декабря, Добродеев, возглавлявший VK с 2016 г., объявил об уходе из компании.
13 декабря гендиректором VK был назначен Владимир Кириенко, который с 2016 г. работал в «Ростелекоме» в качестве первого вице-президента.