«Коммерсантъ»: «Циан» подал заявку на включение в реестр финансовых платформ

По словам собеседников газеты, ЦБ в связи с этим недавно проводил проверку сервиса. Один источник утверждает, что проверка «прошла тяжело», поэтому регулятор может вынести отрицательное решение по вопросу включения компании в реестр. В самом «Циане» информацию не прокомментировали. В ЦБ сообщили, что рассматривают несколько заявок на включение в реестр, но отказались называть конкретные организации.