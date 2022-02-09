«Коммерсантъ»: «Циан» подал заявку на включение в реестр финансовых платформ
Структуры сервиса по продаже и аренде недвижимости «Циан» подали заявку на включение в реестр операторов финансовых платформ, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на рынке маркетплейсов.
По словам собеседников газеты, ЦБ в связи с этим недавно проводил проверку сервиса. Один источник утверждает, что проверка «прошла тяжело», поэтому регулятор может вынести отрицательное решение по вопросу включения компании в реестр. В самом «Циане» информацию не прокомментировали. В ЦБ сообщили, что рассматривают несколько заявок на включение в реестр, но отказались называть конкретные организации.
Сейчас в реестр операторов финансовых платформ входят пять компаний: «ВТБ Регистратор», который ориентирован на облигации, «Инфинитум» (специализируется на паевых инвестиционных фондах), а также «Финуслуги» Мосбиржи, «Сравни.ру» и «Открытый финансовый маркетплейс», которые претендуют на роль универсальных маркетплейсов. В октябре 2021 г. сообщалось, что заявку на вступление в реестр подала принадлежащая банку «Открытие» компания «Открытые цифровые решения».
В проспекте к IPO «Циана», которое прошло в ноябре прошлого года на Нью-Йоркской фондовой бирже и Мосбирже, говорилось о планах попадания в реестр маркетплейсов. Вхождение в реестр должно помочь компании в «дальнейшем развитии» сервиса «Циан.Ипотека», который в проспекте называется «ипотечный маркетплейс».
В III квартале 2021 г. выручка «Циан.Ипотеки» выросла на 177% год к году и составила 72 млн руб. На сервис пришлось 4,6% от общей выручки группы. Скорректированный показатель EBITDA этого сегмента был отрицательным (–120 млн руб. против -65 млн руб. в III квартале 2020-го), что в компании объяснили маркетинговыми расходами и вложениями в развитие сервиса.