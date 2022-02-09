Tesla отзовет более 26 600 автомобилей в США из-за проблем с обогревом лобового стекла

Отзыву подлежат некоторые автомобили Model S и Model Y 2020-2022 гг. выпуска, Model 3 2021-2022 гг. и Model X 2021-2022 гг. выпуска, уточняется в сообщении. «Проблема обогрева лобового стекла может привести к непреднамеренному открытию клапана в тепловом насосе. Это может стать причиной ухудшения видимости в определенных условиях, риск столкновений тоже увеличивается», — говорится в отчете регулятора. В компании, в свою очередь, пообещали исправить ошибку и обновить программное обеспечение, однако им не известно о каких-либо авариях или травмах, связанных с этой проблемой.