Tesla отзовет более 26 600 автомобилей в США из-за проблем с обогревом лобового стекла
Американский производитель электрокаров Tesla отзовет 26 681 автомобиль из-за возможной проблемы с обогревом лобового стекла, сообщает Reuters со ссылкой на отчет Национального управления безопасности дорожного движения (NHTSA) США.
Отзыву подлежат некоторые автомобили Model S и Model Y 2020-2022 гг. выпуска, Model 3 2021-2022 гг. и Model X 2021-2022 гг. выпуска, уточняется в сообщении. «Проблема обогрева лобового стекла может привести к непреднамеренному открытию клапана в тепловом насосе. Это может стать причиной ухудшения видимости в определенных условиях, риск столкновений тоже увеличивается», — говорится в отчете регулятора. В компании, в свою очередь, пообещали исправить ошибку и обновить программное обеспечение, однако им не известно о каких-либо авариях или травмах, связанных с этой проблемой.
Представители Tesla пояснили, что в декабре клиенты уже жаловались на снижение производительности отопления в экстремально холодных погодных условиях. 15 января компания выпустила обновление программного обеспечения для решения этой проблемы в качестве меры предосторожности.
В начале 2022 г. производитель уже дважды сообщал об отзыве автомобилей из-за возможных ошибок в программном обеспечении. Сначала Tesla обязалась отозвать 53 822 автомобиля из-за ошибки в программе автономного вождения. Тогда отзыву подлежали некоторые автомобили марок Model S и Model X 2016-2022 гг. выпуска, Model 3 2017-2022 гг. выпуска и Model Y 2020-2022 гг. Второй раз компания обещала отозвать 817 000 автомобилей из-за проблемы со срабатыванием звукового сигнала, оповещающего о непристегнутом ремне безопасности. Отзыву подлежали некоторые автомобили Model S и Model X выпуска 2021-2022 гг., Model 3 2017-2022 гг. и Model Y 2020-2022 гг. Оба решения были приняты на основе отчетов NHTSA.