Питер Джексон возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых деятелей шоу-бизнеса
Новозеландский режиссер, сценарист и продюсер Питер Джексон, известный по франшизе «Властелин Колец», возглавил ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых деятелей индустрии развлечений по версии Forbes. Как отмечает издание, почти половина из 25 вошедших в список звезд оказалась в нем за счет частичной или полной продажи своих студий, компаний или музыкальных каталогов.
Так, Питер Джексон в ноябре продал часть активов основанной им студии спецэффектов Weta Digital компании Unity Software за $1,6 млрд. Эта сделка принесла ему $580 млн, в результате Джексон стал третьим режиссером-миллиардером в истории после Стивена Спилберга и Джорджа Лукаса.
Вторую строчку занял американский рок-музыкант Брюс Спрингстин, который в декабре продал права на весь каталог своих песен музыкальному подразделению компании Sony почти за $500 млн. Forbes оценил его заработок в $435 млн. На третьем месте — рэпер Jay-Z который заработал $340 млн на продаже контрольного пакета акций стримингового сервиса Tidal основателю Twitter Джеку Дорси, а также половины акций своего бренда шампанского Armand de Brignac компании Moët Hennessy.
В первую десятку также вошли актер Дуэйн Джонсон ($270 млн), рэпер Канье Вест ($235 млн), создатели мультсериала «Южный парк» Трей Паркер и Мэтт Стоун ($210 млн), музыкант Пол Симон ($200 млн), актер Тайлер Перри ($165 млн), певец Райан Теддер ($160 млн) и музыкант Боб Дилан ($130 млн).
Самой высокооплачиваемой женщиной в шоу-бизнесе стала Риз Уизерспун, она заняла 12-е место. В августе прошлого года актриса продала часть своей медиакомпании Hello Sunshine частной инвестиционной компании Blackstone. Стартап был оценен в $900 млн, Уизерспун заработала $150 млн.