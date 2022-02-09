Газета
Бизнес

Питер Джексон возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых деятелей шоу-бизнеса

Ведомости

Новозеландский режиссер, сценарист и продюсер Питер Джексон, известный по франшизе «Властелин Колец», возглавил ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых деятелей индустрии развлечений по версии Forbes. Как отмечает издание, почти половина из 25 вошедших в список звезд оказалась в нем за счет частичной или полной продажи своих студий, компаний или музыкальных каталогов.

Так, Питер Джексон в ноябре продал часть активов основанной им студии спецэффектов Weta Digital компании Unity Software за $1,6 млрд. Эта сделка принесла ему $580 млн, в результате Джексон стал третьим режиссером-миллиардером в истории после Стивена Спилберга и Джорджа Лукаса.

Вторую строчку занял американский рок-музыкант Брюс Спрингстин, который в декабре продал права на весь каталог своих песен музыкальному подразделению компании Sony почти за $500 млн. Forbes оценил его заработок в $435 млн. На третьем месте — рэпер Jay-Z который заработал $340 млн на продаже контрольного пакета акций стримингового сервиса Tidal основателю Twitter Джеку Дорси, а также половины акций своего бренда шампанского Armand de Brignac компании Moët Hennessy.

В первую десятку также вошли актер Дуэйн Джонсон ($270 млн), рэпер Канье Вест ($235 млн), создатели мультсериала «Южный парк» Трей Паркер и Мэтт Стоун ($210 млн), музыкант Пол Симон ($200 млн), актер Тайлер Перри ($165 млн), певец Райан Теддер ($160 млн) и музыкант Боб Дилан ($130 млн).

Самой высокооплачиваемой женщиной в шоу-бизнесе стала Риз Уизерспун, она заняла 12-е место. В августе прошлого года актриса продала часть своей медиакомпании Hello Sunshine частной инвестиционной компании Blackstone. Стартап был оценен в $900 млн, Уизерспун заработала $150 млн. 

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных