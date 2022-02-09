Питер Джексон возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых деятелей шоу-бизнеса

Вторую строчку занял американский рок-музыкант Брюс Спрингстин, который в декабре продал права на весь каталог своих песен музыкальному подразделению компании Sony почти за $500 млн. Forbes оценил его заработок в $435 млн. На третьем месте — рэпер Jay-Z который заработал $340 млн на продаже контрольного пакета акций стримингового сервиса Tidal основателю Twitter Джеку Дорси, а также половины акций своего бренда шампанского Armand de Brignac компании Moët Hennessy.