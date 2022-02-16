Количество франшиз в России выросло за год на 11,3%
Российский рынок франчайзинга за 2021 г. вырос на 11,3%, подсчитали аналитики издания Franshiza.ru. По состоянию на начало 2022 г. в России насчитывалось 3095 франшиз, что на 315 больше, чем в прошлом году.
Отмечается, что в основном это небольшие региональные концепции, некоторые из которых созданы в рамках нацпрограммы по развитию предпринимательства. Однако на рынке также появились крупные компании, ранее не рассматривавшие для себя запуск франшизы. Среди них — грузоперевозчик ПЭК, сеть пиццерий Zotman Pizza, онлайн-аукцион подержанных автомобилей CarPrice, школа финансовой грамотности «Финграм» и магазин электротранспорта Simargl Electro.
По числу новых открытых франчайзинговых точек рынок вырос на 8%, в том числе благодаря активному развитию таких сервисов, как «Яндекс.Маркет», Wildberries и OZON. По данным издания, на начало 2022 г. в России насчитывалось 264 000 франчайзинговых точек. Таким образом, по модели франчайзинга в стране работает около 4,5% от зарегистрированных юрлиц. Оборот этого рынка в 2021 г. составил 2,346 трлн руб., увеличившись на 15% по сравнению с 2020-м. Число занятых во франчайзинговых сетях за этот период выросло на 18% и составило 1,145 млн человек.
Среди российских франчайзеров около 74% организованы как ООО, оставшиеся 26% работают и заключают договоры с франчайзи как ИП. Около половины (49%) франшиз работают в сегменте услуг для бизнеса и населения, 24% — в общепите, 15% — в непродуктовом ритейле, 8% — в продуктовой рознице и 4% — в производстве. Наиболее активный рост на рынке франчайзинга наблюдался в сегментах медицины, доставки, dark kitchen и небольших супермаркетов, говорится в исследовании. Стагнация продолжилась в непродуктивном ритейле и event-сфере, темпы прироста замедлились по сравнению с допандемийными в детском обучении и образовании.
В начале года 20% российских франчайзеров были зарегистрированы в Москве, 8% — в Санкт-Петербурге, оставшиеся 72% — в регионах. За прошлый год доля московских и региональных франчайзеров выросла всего на 1%, доля франшиз из Санкт-Петербурга сократилась на 2%. При этом у 39% предприятий есть точки за пределами России, в первую очередь в Казахстане, Белоруссии и Узбекистане.