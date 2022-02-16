Количество франшиз в России выросло за год на 11,3%

По числу новых открытых франчайзинговых точек рынок вырос на 8%, в том числе благодаря активному развитию таких сервисов, как «Яндекс.Маркет», Wildberries и OZON. По данным издания, на начало 2022 г. в России насчитывалось 264 000 франчайзинговых точек. Таким образом, по модели франчайзинга в стране работает около 4,5% от зарегистрированных юрлиц. Оборот этого рынка в 2021 г. составил 2,346 трлн руб., увеличившись на 15% по сравнению с 2020-м. Число занятых во франчайзинговых сетях за этот период выросло на 18% и составило 1,145 млн человек.