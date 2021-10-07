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Спрос на франшизы заведений общепита снизился почти на 40%

Ведомости

Спрос на ресторанные франшизы за девять месяцев 2021 г. снизился на 39% по сравнению с аналогичным периодом 2019 г., сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на данные аналитиков Franshiza.ru. Сейчас покупку франшизы рассматривают 6% потенциальных франчайзи, в 2019 г. – 10-11%, в пик 2015-2016 гг. – до 20%.

Директор департамента франчайзинга ГК «Шоколадница» (управляет одноименными кафе, «Кофе хауз», «Ваби Саби» и др.) Максим Трубников сообщил, что в январе-сентябре этого года спрос на открытие кафе по франшизе сократился на 40%. Владелец сети ресторанов «Мясо & рыба» Сергей Миронов подтвердил снижение спроса на франшизу сети. Он рассказал, что во время пандемии многие заведения закрылись, а на их месте появились новые без франшизы, потому что в таких проектах много требований к концепции, дизайну и площади ресторана.

Эксперт портала Franshiza.ru Анна Рождественская отметила, что фастфуд легко подстраивается под формат доставки, а классические рестораны не могли доходами от доставки покрыть расходы на аренду и зарплату сотрудникам. Сегмент франшизы требует инвестиций от 25 млн руб. и больше, однако доля инвесторов, готовых вложить такие деньги, снижается. Для удержания спроса на франшизы некоторые сети начали давать скидки на паушальный взнос.

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Президент Федерации отельеров и рестораторов России Игорь Бухаров добавил, что владельцы брендов сами боятся продавать франшизы неопытным инвесторам. Ресторанный бизнес находится в шатком положении, новое заведение может оказаться неуспешным и быстро закрыться, отметил он. Также налоговые службы могут расценить франшизу как дробление бизнеса и усилить проверки.

По мнению Рождественской, скоро интерес к развитию франшизы снизится у самих сетей ресторанов и они предпочтут открывать собственные заведения, учитывая новые послабления по налогам. Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, который освобождает участников рынка с оборотом до 2 млрд руб. от уплаты НДС. Сейчас порог установлен на уровне до 200 млн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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