Спрос на франшизы заведений общепита снизился почти на 40%

Директор департамента франчайзинга ГК «Шоколадница» (управляет одноименными кафе, «Кофе хауз», «Ваби Саби» и др.) Максим Трубников сообщил, что в январе-сентябре этого года спрос на открытие кафе по франшизе сократился на 40%. Владелец сети ресторанов «Мясо & рыба» Сергей Миронов подтвердил снижение спроса на франшизу сети. Он рассказал, что во время пандемии многие заведения закрылись, а на их месте появились новые без франшизы, потому что в таких проектах много требований к концепции, дизайну и площади ресторана.