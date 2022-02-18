Производители начали уменьшать размер упаковки продуктов для сохранения цен
Производители продуктов начали уменьшать размер упаковки товаров из-за роста расходов и чувствительности потребителей к ценам, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в одной из розничных сетей. Такой шаг позволяет сохранить рентабельность и не отпугнуть клиентов.
Собеседник издания рассказал, что Nestle уменьшил упаковку шоколада «Россия» на 3 г, до 82 г, а объем растворимого кофе снизился с 95 г до 85 г. Danone уменьшил объем йогуртов «Активиа» на 10 г, до 260 г, «Макфа» начала продавать макароны по 400 г в упаковке вместо 450 г, а Heineken теперь продает пиво по 430 мл в банке. Также Mars уменьшил упаковки корма для питомцев на 10 г, до 75 г. Несколько брендов уменьшили вес пачек печенья с 126 до 112 г, сливочного масла – с 180 до 150 г, сметаны – с 315 до 300 г.
В сети магазинов «Верный» изданию сообщили, что Nestle уменьшила вес шоколадных батончиков Nesquik на 10 г, до 90 г. Также несколько производителей молочных продуктов, в том числе Danone, заявляли о смене литража. При этом конечная цена товаров для покупателей остается прежней, отметили в сети. Производители таким образом сдерживают цены на продукты при росте себестоимости.
В «Верном» не увидели падения спроса из-за уменьшения упаковок продуктов. В «Ленте» заявили, что не фиксировали уменьшения объема продуктов в последнее время. В X5 Group, «Магните» и Auchan не ответили на запросы издания.
В Heineken изданию пояснили, что уменьшение упаковки – вынужденная мера, которая позволяет сохранять доступность товара по цене при росте расходов и ограниченности покупательской способности населения. В Unilever сообщили, что несколько лет оптимизируют объем упаковки продуктов и снижают количество материалов за счет конструкции, уменьшения толщины и т. д.
Исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков рассказал, что фасовка продуктов в небольшую упаковку на одну порцию отвечает мировым трендам и запросу потребителей. Nestle, Mars, Danone, PepsiCo и «Макфа» не ответили на запросы издания. Исполнительный директор «Русбренда» Алексей Поповичев сообщил, что снижение веса упаковки на 5-10 г при больших масштабах может помочь оптимизировать расходы. Для потребителей это не очень заметно и не отталкивает их, в отличие от роста розничных цен.