Производители начали уменьшать размер упаковки продуктов для сохранения цен

Собеседник издания рассказал, что Nestle уменьшил упаковку шоколада «Россия» на 3 г, до 82 г, а объем растворимого кофе снизился с 95 г до 85 г. Danone уменьшил объем йогуртов «Активиа» на 10 г, до 260 г, «Макфа» начала продавать макароны по 400 г в упаковке вместо 450 г, а Heineken теперь продает пиво по 430 мл в банке. Также Mars уменьшил упаковки корма для питомцев на 10 г, до 75 г. Несколько брендов уменьшили вес пачек печенья с 126 до 112 г, сливочного масла – с 180 до 150 г, сметаны – с 315 до 300 г.