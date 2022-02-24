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Бизнес

Alibaba отчиталась о рекордном замедлении роста квартальной выручки

Ведомости

Китайский гигант интернет-торговли Alibaba отчитался о самом медленном росте выручки за почти восемь лет. Выручка Alibaba в октябре - декабре 2021 г. составила 242,58 млн юаней ($38,06 млрд) и оказалась хуже консенсус-прогноза Refinitiv — около $39 млрд, следует из квартального отчета компании.

Выручка за отчетный период выросла на 10% в годовом выражении — это наименьший квартальный прирост со времен первичного размещения акций Alibaba на бирже в США в 2014 г.

Прибыль на акцию упала год к году на 23% до $2,65. Опрошенные Refinitiv аналитики ожидали, что этот показатель составит $2,56.

Акции Alibaba на Nasdaq в четверг падали на 3,57% до $105,8 за бумагу. За последний год бумаги компании потеряли в цене уже более 57% на фоне проблем с китайскими регуляторами.

На этой неделе агентства Bloomberg и Reuters сообщили со ссылкой на источники, что власти КНР попросили крупнейшие госкомпании и банки страны провести проверку своих финансовых связей с Ant Group (подразделение Alibaba) и ее дочерними компаниями.

Проблемы у Alibaba начались после того, как в октябре 2020 г. ее основатель Джек Ма публично заявил, что финансовые регуляторы Китая душат инновации, что, в свою очередь, замедляет экономический рост.

В ноябре 2020 г. Ant Group готовилась к IPO на Шанхайской и Гонконгской фондовых биржах, однако размещение было сорвано за пару дней до начала торгов после того, как регуляторы вызвали Джека Ма на допрос.

В апреле прошлого года антимонопольные регуляторы Китая наложили на Alibaba рекордный для страны штраф в размере $2,78 млрд. Компания обвинялась в злоупотреблении своим положением на рынке и навязывании своих услуг пользователям «без права выбора». Народный банк Китая также распорядился провести масштабную реструктуризацию Ant Group.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных