Alibaba отчиталась о рекордном замедлении роста квартальной выручки
Китайский гигант интернет-торговли Alibaba отчитался о самом медленном росте выручки за почти восемь лет. Выручка Alibaba в октябре - декабре 2021 г. составила 242,58 млн юаней ($38,06 млрд) и оказалась хуже консенсус-прогноза Refinitiv — около $39 млрд, следует из квартального отчета компании.
Выручка за отчетный период выросла на 10% в годовом выражении — это наименьший квартальный прирост со времен первичного размещения акций Alibaba на бирже в США в 2014 г.
Прибыль на акцию упала год к году на 23% до $2,65. Опрошенные Refinitiv аналитики ожидали, что этот показатель составит $2,56.
Акции Alibaba на Nasdaq в четверг падали на 3,57% до $105,8 за бумагу. За последний год бумаги компании потеряли в цене уже более 57% на фоне проблем с китайскими регуляторами.
Проблемы у Alibaba начались после того, как в октябре 2020 г. ее основатель Джек Ма публично заявил, что финансовые регуляторы Китая душат инновации, что, в свою очередь, замедляет экономический рост.
В ноябре 2020 г. Ant Group готовилась к IPO на Шанхайской и Гонконгской фондовых биржах, однако размещение было сорвано за пару дней до начала торгов после того, как регуляторы вызвали Джека Ма на допрос.
В апреле прошлого года антимонопольные регуляторы Китая наложили на Alibaba рекордный для страны штраф в размере $2,78 млрд. Компания обвинялась в злоупотреблении своим положением на рынке и навязывании своих услуг пользователям «без права выбора». Народный банк Китая также распорядился провести масштабную реструктуризацию Ant Group.