Uber ускорит продажу доли в СП с «Яндексом» и сократит присутствие в совете директоров

Изначально «Яндекс» получил в СП 59,3% акций, Uber — 36,9%, еще 3,8% были зарезервированы под опционы для сотрудников новой структуры. Впоследствии «Яндекс» нарастил свою долю в СП. В августе прошлого года сообщалось, что российский интернет-гигант купит 4,5% акций и доведет свою долю до 71% (включая акции, зарезервированные для опционной программы), а до сентября 2023 г. получит право приобрести оставшуюся долю Uber за $1,8-2 млрд.