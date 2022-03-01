Uber ускорит продажу доли в СП с «Яндексом» и сократит присутствие в совете директоров
Компания Uber, которой принадлежит одноименное приложение для вызова такси, ускорит продажу своей доли в MLU B.V. — совместном предприятии с «Яндексом». Об этом пишет The New York Times со ссылкой на заявление американской компании.
«В свете последних событий мы активно ищем возможности ускорить продажу наших оставшихся активов», — сообщили в пресс-службе Uber. Три руководителя Uber будут удалены из совета директоров СП, их места займут представители, которые будут отвечать за вывод инвестиций.
«Яндекс.Такси» и Uber объединили бизнес по перевозке пассажиров и доставке еды из ресторанов в России и нескольких странах СНГ в 2018 г. Объединенная компания MLU B.V. управляет сервисом онлайн-заказа поездок под брендами «Яндекс.Такси», Uber и Yango. На старте инвестиции Uber в совместное предприятие составили $225 млн, «Яндекса» — $100 млн. На момент создания его стоимость оценивалась в $3,8 млрд.
Впоследствии MLU B.V. расширила сферы деятельности: в частности, было создано подразделение по развитию беспилотных автомобилей и роверов, сервис доставки продуктов «Лавка» и сервис каршеринга «Яндекс.Драйв». Партнеры планировали провести первичное размещение акций «Яндекс.Такси», однако в мае 2020 г. от этих планов отказались на фоне пандемии, из-за которой снизились темпы роста числа поездок.
Изначально «Яндекс» получил в СП 59,3% акций, Uber — 36,9%, еще 3,8% были зарезервированы под опционы для сотрудников новой структуры. Впоследствии «Яндекс» нарастил свою долю в СП. В августе прошлого года сообщалось, что российский интернет-гигант купит 4,5% акций и доведет свою долю до 71% (включая акции, зарезервированные для опционной программы), а до сентября 2023 г. получит право приобрести оставшуюся долю Uber за $1,8-2 млрд.
Накануне электронная биржа Nasdaq и Нью-Йоркская фондовая биржа (NYSE) приостановили торги ценными бумагами ряда российских компаний, включая «Яндекс», в условиях введения Соединенными Штатами экономических санкций против России.