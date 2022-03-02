Холдинг USM продает ИТ-группу «ИКС холдинг»
Основатель российской многопрофильной ИТ-группы «ИКС холдинг» Антон Черепенников консолидирует 100% долей в капитале компании, ранее принадлежавшей подразделению холдинга USM Алишера Усманова — «Юэсэм телеком». Об этом сообщили «Ведомостям» в пресс-службе USM, не раскрыв коммерческие условия сделки.
По данным «СПАРК-Интерфакса», до этого «ИКС холдингом» полностью владел «Юэсэм телеком». Последний на 80% принадлежит USM, еще по 10% — у Черепенникова и Владимира Стрешинского.
Документы о сделке по выкупе долей «ИКС холдинга» были подписаны в конце февраля. В результате «Юэсэм телеком» сохранит себе активы, необходимые ему для развития и функционирования телеком-бизнеса, поддержки ИТ-решений и цифровой трансформации, — группу ИТ-компаний «Форпост», провайдера BSS-решений Nexign и разработчика платформы безопасной монетизации данных OneFactor. В USM напомнили, что в состав «Юэсэм телеком» входит также «Мегафон».
«ИКС холдингу» достанется разработчик серверов и систем хранения данных Yadro, разработчик решений в сфере информационной безопасности ГК «Цитадель», научно-исследовательская компания «Криптонит», а также проекты, связанные с созданием низкоорбитальной спутниковой системы передачи данных.
О том, что USM покупает «ИКС холдинг», стало известно в апреле 2020 г. Тогда эксперты, опрошенные «Ведомостями», говорили, что сделка даст ИТ-компании доступ к базе корпоративных клиентов «Мегафона», а «Мегафону» — возможность предлагать клиентам не только услуги связи, но и IT-решения, востребованные в промышленности, логистике и других отраслях.
В октябре 2021 г. генеральный директор «Юэсэм холдинга» Иван Стрешинский сказал в интервью «Коммерсанту», что Черепенников выкупит «ИКС холдинг». Топ-менеджер отмечал, что аффилированность с «Мегафоном» в определенной степени вредит бизнесу ИТ-компании. Задачи, которые были поставлены ранее с точки зрения телеком-бизнеса, Стрешинский назвал достигнутыми.