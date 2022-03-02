Холдинг USM продает ИТ-группу «ИКС холдинг»

О том, что USM покупает «ИКС холдинг», стало известно в апреле 2020 г. Тогда эксперты, опрошенные «Ведомостями», говорили, что сделка даст ИТ-компании доступ к базе корпоративных клиентов «Мегафона», а «Мегафону» — возможность предлагать клиентам не только услуги связи, но и IT-решения, востребованные в промышленности, логистике и других отраслях.