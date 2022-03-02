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Бизнес

Холдинг USM продает ИТ-группу «ИКС холдинг»

Ведомости

Основатель российской многопрофильной ИТ-группы «ИКС холдинг» Антон Черепенников консолидирует 100% долей в капитале компании, ранее принадлежавшей подразделению холдинга USM Алишера Усманова — «Юэсэм телеком». Об этом сообщили «Ведомостям» в пресс-службе USM, не раскрыв коммерческие условия сделки.

По данным «СПАРК-Интерфакса», до этого «ИКС холдингом» полностью владел «Юэсэм телеком». Последний на 80% принадлежит USM, еще по 10% — у Черепенникова и Владимира Стрешинского.

Документы о сделке по выкупе долей «ИКС холдинга» были подписаны в конце февраля. В результате «Юэсэм телеком» сохранит себе активы, необходимые ему для развития и функционирования телеком-бизнеса, поддержки ИТ-решений и цифровой трансформации, — группу ИТ-компаний «Форпост», провайдера BSS-решений Nexign и разработчика платформы безопасной монетизации данных OneFactor. В USM напомнили, что в состав «Юэсэм телеком» входит также «Мегафон».

«ИКС холдингу» достанется разработчик серверов и систем хранения данных Yadro, разработчик решений в сфере информационной безопасности ГК «Цитадель», научно-исследовательская компания «Криптонит», а также проекты, связанные с созданием низкоорбитальной спутниковой системы передачи данных.

О том, что USM покупает «ИКС холдинг», стало известно в апреле 2020 г. Тогда эксперты, опрошенные «Ведомостями», говорили, что сделка даст ИТ-компании доступ к базе корпоративных клиентов «Мегафона», а «Мегафону» — возможность предлагать клиентам не только услуги связи, но и IT-решения, востребованные в промышленности, логистике и других отраслях.

В октябре 2021 г. генеральный директор «Юэсэм холдинга» Иван Стрешинский сказал в интервью «Коммерсанту», что Черепенников выкупит «ИКС холдинг». Топ-менеджер отмечал, что аффилированность с «Мегафоном» в определенной степени вредит бизнесу ИТ-компании. Задачи, которые были поставлены ранее с точки зрения телеком-бизнеса, Стрешинский назвал достигнутыми.

Ранее по теме: Зачем USM Алишера Усманова покупает «ИКС холдинг»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных