Минтранс обсуждает национализацию самолетов иностранного производства
Минтранс обсуждает национализацию самолетов иностранного производства в условиях запрета Евросоюза на поставку новых лайнеров и аннулирования действующих лизинговых договоров. Такой вопрос обсуждался на совещании Минтранса с крупнейшими авиакомпаниями, которое прошло 28 февраля, сообщает РБК со ссылкой на источники.
«Вопрос в стадии оценки», — сказал изданию представитель Росавиации.
26 февраля Евросоюз ввел санкции против России в ответ на специальную военную операцию на Украине. В частности, санкции предусматривают запрет на продажу самолетов, комплектующих и оборудования российским авиакомпаниям.
По данным издания, власти пока не видят, как решить вопрос, связанный с тем, что лизингодатели Airbus и Boieng могут отозвать авиалайнеры, потому что тогда их придется возвратить.
Так, 28 февраля один из крупнейших лизингодателей в мире в сфере гражданской авиации Aerсap объявил о прекращении сотрудничества с Россией и отзыве самолетов из страны. По состоянию на 31 декабря 2021 г. примерно 5% парка самолетов Aerсap по остаточной стоимости находилось в аренде у российских авиакомпаний. Клиентами Aercap являются крупнейшие авиакомпании России — «Аэрофлот», «Россия», S7, «Якутия», «Уральские авиалинии» и др.
Как сообщал «Коммерсантъ», у международных компаний находится 55% всего российского авиационного флота. Российские авиакомпании эксплуатируют 980 пассажирских лайнеров, 777 из них — в лизинге. У иностранных собственников перевозчики арендуют 515 самолетов рыночной стоимостью в $10 млрд.