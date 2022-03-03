Южнокорейские смартфоны и автомобили исключены из ограничений США на экспорт в РФ

На прошлой неделе США объявили о введении ограничений на технологический экспорт в Россию в рамках FDPR. Теперь компаниям из третьих стран нужно получать специальную лицензию в США для того, чтобы поставлять в Россию продукцию, в которой применяются американские технологии. Это правило распространяется на 57 позиций в семи категориях, включая полупроводники, компьютеры, лазеры, средства связи, навигации и авионики. Руководство Южной Кореи опасалось, что ограничения затронут крупных местных экспортеров, которые широко используют технологии и программное обеспечение американской разработки.