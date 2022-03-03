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Южнокорейские смартфоны и автомобили исключены из ограничений США на экспорт в РФ

Ведомости

Южнокорейские мобильные телефоны, автомобили и другие потребительские товары не подпадают под экспортные ограничения США, введенные в отношении России из-за ситуации на Украине. Об этом пишет агентство «Ренхап» со ссылкой на заявление министерства торговли Южной Кореи.

В ведомстве сообщили, что в ходе рабочей встречи между Сеулом и Вашингтоном во вторник министерство торговли США подтвердило, что смартфоны, автомобили, стиральные машины и другие потребительские товары являются исключениями из так называемого правила прямого иностранного продукта (FDPR), если они не поставляются пользователям, связанным с военным сектором.

Отмечается, что южнокорейские компании также могут получить разрешение на запланированную поставку на свои заводы в России, их заявки будут рассматриваться в индивидуальном порядке.

На прошлой неделе США объявили о введении ограничений на технологический экспорт в Россию в рамках FDPR. Теперь компаниям из третьих стран нужно получать специальную лицензию в США для того, чтобы поставлять в Россию продукцию, в которой применяются американские технологии. Это правило распространяется на 57 позиций в семи категориях, включая полупроводники, компьютеры, лазеры, средства связи, навигации и авионики. Руководство Южной Кореи опасалось, что ограничения затронут крупных местных экспортеров, которые широко используют технологии и программное обеспечение американской разработки.

Сеул пока заявил лишь о запрете на экспорт в Россию стратегических материалов. Что касается экспорта нестратегических материалов, профильные ведомства рассмотрят возможные ограничения и в будущем расширят санкции, сообщал МИД Южной Кореи.

В понедельник министр торговли Е Хан Гу пообещал в ходе своего визита в США добиться исключения южнокорейских производителей из экспортных санкций США, чтобы снизить возможные издержки.

Минфин Южной Кореи заявил в четверг, что кризис вокруг Украины может оказать значительное влияние на экономику страны, поскольку он имеет негативные последствия для глобальных цепочек поставок, а также финансового и реального секторов.

Россия начала военную операцию в Донбассе утром 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, о помощи страну попросили самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР), суверенитет которых Россия признала 21 февраля. Путин утверждает, что Россия не собирается оккупировать Украину, однако будет стремиться «к демилитаризации и денацификации» этой страны. США и другие западные страны осудили действия России и в ответ начали вводить массированные санкции.

Ранее сообщалось, что правительство Южной Кореи планирует приостановить финансовые транзакции с семью российскими банками, которые подпали под действие санкций США, и их филиалами. Помимо этого местным государственным и финансовым учреждениям будет рекомендовано прекратить инвестиции в российские облигации, которые будут выпущены начиная со 2 марта.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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