Yonhap: Южная Корея введет санкции против семи российских банков
Правительство Южной Кореи планирует приостановить финансовые транзакции с семью российскими банками и их филиалами, попавшими под санкции США, передает агентство Yonhap.
«Республика Корея будет активно участвовать в санкциях, включая приостановку транзакций с крупнейшими российскими банками, приостановку инвестиций в государственные облигации России, отключение от SWIFT. Правительство также решило приостановить финансовые транзакции с семью крупными российскими банками, которые подпали под действие санкций США», — говорится в сообщении.
Помимо этого кабмин республики даст рекомендации местным государственным и финансовым учреждениям прекратить свои инвестиции в российские облигации, которые будут выпущены начиная со 2 марта. По словам издания, Сеул будет полностью ориентироваться на Вашингтон в вопросе принятия санкций. Если в США позволят в порядке исключений вести дела с российской стороной в таких сферах, как энергетика и сельское хозяйство, то Южная Корея сделает так же.
Президент республики Мун Чжэ Ин, в свою очередь, поручил разработать план по предоставлению гуманитарной помощи Украине. Он распорядился обеспечить стабильность торговых потоков страны, однако вместе с правительством страны исключил предоставление военной помощи Украине.
Ранее США ввели блокирующие санкции против пяти российских банков: ВТБ, банка «Открытие», Совкомбанка, Промсвязьбанка и Новикомбанка из-за военной операции на Украине. Их активы в США будут заморожены, а американским контрагентам будет запрещено с ними работать. Сбербанк попал под более мягкие санкции: в течение 30 дней в США должны быть закрыты все его корсчета, что лишит его возможности проводить транзакции в долларах. Его активы в США не замораживаются. Аналогичные меры против Сбербанка ввела Великобритания.
24 февраля Россия объявила о начале специальной военной операции России на Донбассе. Президент России Владимир Путин назвал ее целью защиту людей, которые «подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». При этом он отметил, что планов по оккупации Украины у России нет, однако Москва будет стремиться к демилитаризации и денацификации этой страны. На Украине объявлено военное положение.