H&M и Farfetch приостановили продажи в России

В компании отметили, что постоянно отслеживают и оценивают ситуацию, а ее представители ведут диалог со всеми заинтересованными сторонами. На какой период остановлены продажи, не уточняется. В России у H&M работало более 150 точек — это седьмой показатель по числу открытых магазинов сети в мире. Ранее H&M закрыла свои магазины сети на Украине из соображений безопасности.