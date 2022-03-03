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Бизнес

H&M и Farfetch приостановили продажи в России

Ведомости

Шведский ритейлер H&M Group временно приостанавливает все продажи в России в связи с началом военной операции РФ на Украине, говорится в сообщении компании.

На сайте российского H&M появилась заглушка: «В настоящее время мы обновляем наш интернет-магазин, но совсем скоро он возобновит свою работу!».

В компании отметили, что постоянно отслеживают и оценивают ситуацию, а ее представители ведут диалог со всеми заинтересованными сторонами. На какой период остановлены продажи, не уточняется. В России у H&M работало более 150 точек — это седьмой показатель по числу открытых магазинов сети в мире. Ранее H&M закрыла свои магазины сети на Украине из соображений безопасности.

Онлайн-магазин люксовой одежды Farftech также на время прекратил доставку в Россию, говорится на сайте компании. Аналогичное решение принял британский интернет-магазин одежды, аксессуаров и косметики ASOS.

Западные ритейлеры начали отказываться от поставок в Россию на фоне введения США, Евросоюзом и рядом других стран массированных экономических санкций в ответ на военную операцию Москвы на Украине. Ранее американские Apple и Nike прекратили продажи в онлайн-магазинах России. Импорт машин и оборудования в Россию приостановили General Motors, Volvo, Toyota, Mercedes, Lexus, Honda и Mazda.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных