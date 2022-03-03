H&M и Farfetch приостановили продажи в России
Шведский ритейлер H&M Group временно приостанавливает все продажи в России в связи с началом военной операции РФ на Украине, говорится в сообщении компании.
На сайте российского H&M появилась заглушка: «В настоящее время мы обновляем наш интернет-магазин, но совсем скоро он возобновит свою работу!».
В компании отметили, что постоянно отслеживают и оценивают ситуацию, а ее представители ведут диалог со всеми заинтересованными сторонами. На какой период остановлены продажи, не уточняется. В России у H&M работало более 150 точек — это седьмой показатель по числу открытых магазинов сети в мире. Ранее H&M закрыла свои магазины сети на Украине из соображений безопасности.
Онлайн-магазин люксовой одежды Farftech также на время прекратил доставку в Россию, говорится на сайте компании. Аналогичное решение принял британский интернет-магазин одежды, аксессуаров и косметики ASOS.
Западные ритейлеры начали отказываться от поставок в Россию на фоне введения США, Евросоюзом и рядом других стран массированных экономических санкций в ответ на военную операцию Москвы на Украине. Ранее американские Apple и Nike прекратили продажи в онлайн-магазинах России. Импорт машин и оборудования в Россию приостановили General Motors, Volvo, Toyota, Mercedes, Lexus, Honda и Mazda.