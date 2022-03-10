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Основной поставщик газа в Берлине поднимет тарифы для жителей на 26% с 1 мая

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Основной поставщик природного газа в Берлине — компания Gasag — повысит тарифы для потребителей на 26% с 1 мая 2022 г., говорится в заявлении компании. Gasag снабжает газом около 400 000 частных домов в Берлине и снабжает электричеством более 200 000 человек. 

При годовом потреблении 12 000 кВтч в средней квартире ежемесячный счет за газ вырастет на 24,50 евро до 119 евро, сообщила Gasag. Основанием для решения является динамика спотовых цен на газ в Европе.

В ходе торгов 7 марта стоимость газа превысила $3000 за 1000 куб. м, обновив тем самым исторический рекорд. Цена апрельского фьючерса на хабе TTF выросла до $3900 за 1000 куб. м. 10 марта в ходе торгов фьючерсы на газ существенно снизились и на 14.37 мск торговались на отметке в $1600 за 1000 куб. м, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Помимо этого Gasag временно прекратила заключение новых контрактов с клиентами на электроэнергию и газ по фиксированным тарифам. 

Оптовые цены на газ выросли на 500% по сравнению с мартом 2021 г., отмечает немецкое издание Der Tagesspiegel. Германия получает большую часть природного газа из России. Цены росли месяцами, наибольший рост зафиксирован после начала спецоперации России на Украине. Федеральная ассоциация энергетики и водного хозяйства Германии отмечает «огромное давление» на оптовые цены на электроэнергию и газ из-за ситуации на Украине. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных