Кабмин внес в Госдуму законопроект об освобождении гостиничного бизнеса от уплаты НДС
«Правительство предлагает поддержать и гостиничный бизнес, освободив его от налога на добавленную стоимость (НДС) на пять лет», — говорится в сообщении.
Данная налоговая льгота коснется владельцев отелей, а также инвесторов, которые строят, предоставляют в аренду и управление туристические объекты (гостиницы и иные средства размещения).
В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что нулевая ставка НДС устанавливается в отношении услуг по предоставлению в аренду, управление, на ином праве объекта туристской индустрии, введенного в эксплуатацию после 1 января 2022 г. Ставка будет применяться в течение 20 последовательных налоговых периодов с момента ввода в эксплуатацию таких объектов.
«Решение поможет поддержать отрасль, привлечь новых инвесторов и решить одну из главных проблем российского туризма – дефицит современных качественных отелей», — отметили в кабмине.
Как отмечает Ассоциация туроператоров России (АТОР), проект федерального закона об обнулении НДС разработают совместно Минфин, Ростуризм и Минстрой, а реализовываться он будет в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».
В АТОР также подчеркивают, что сейчас в России действует одна из самых высоких в мире ставок НДС для туризма и индустрии гостеприимства в целом – 20%.
«При этом в гостиничных организациях 100% добавленной стоимости формируется непосредственно в организации, поэтому налоговая нагрузка по уплате НДС становится сравнимой фактически с налогом с оборота и составляет 30% от выручки при норме в туристической отрасли 10,5%», - сообщили в АТОР.