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Кабмин внес в Госдуму законопроект об освобождении гостиничного бизнеса от уплаты НДС

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Правительство предложило освободить от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС) российский гостиничный бизнес сроком на пять лет. Об этом говорится в сообщении пресс-службы кабмина. Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму 10 марта, следует из электронной базы парламента.

«Правительство предлагает поддержать и гостиничный бизнес, освободив его от налога на добавленную стоимость (НДС) на пять лет», — говорится в сообщении. 

Данная налоговая льгота коснется владельцев отелей, а также инвесторов, которые строят, предоставляют в аренду и управление туристические объекты (гостиницы и иные средства размещения). 

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что нулевая ставка НДС устанавливается в отношении услуг по предоставлению в аренду, управление, на ином праве объекта туристской индустрии, введенного в эксплуатацию после 1 января 2022 г. Ставка будет применяться в течение 20 последовательных налоговых периодов с момента ввода в эксплуатацию таких объектов. 

«Решение поможет поддержать отрасль, привлечь новых инвесторов и решить одну из главных проблем российского туризма – дефицит современных качественных отелей», — отметили в кабмине. 

Как отмечает Ассоциация туроператоров России (АТОР), проект федерального закона об обнулении НДС разработают совместно Минфин, Ростуризм и Минстрой, а реализовываться он будет в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». 

В АТОР также подчеркивают, что сейчас в России действует одна из самых высоких в мире ставок НДС для туризма и индустрии гостеприимства в целом – 20%. 

«При этом в гостиничных организациях 100% добавленной стоимости формируется непосредственно в организации, поэтому налоговая нагрузка по уплате НДС становится сравнимой фактически с налогом с оборота и составляет 30% от выручки при норме в туристической отрасли 10,5%», - сообщили в АТОР.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных