Кабмин внес в Госдуму законопроект об освобождении гостиничного бизнеса от уплаты НДС

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что нулевая ставка НДС устанавливается в отношении услуг по предоставлению в аренду, управление, на ином праве объекта туристской индустрии, введенного в эксплуатацию после 1 января 2022 г. Ставка будет применяться в течение 20 последовательных налоговых периодов с момента ввода в эксплуатацию таких объектов.