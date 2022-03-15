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Бизнес

РБК сообщил о планах «Яндекса» продать «Новости» и «Дзен»

Ведомости

Компания «Яндекс» хочет продать свои сервисы «Яндекс.Новости» и «Яндекс.Дзен», сообщает РБК со ссылкой на три осведомленных источника.

«В условиях усложнения доступа к капиталу и изменения экономической ситуации «Яндекс» решил сконцентрироваться на развитии поиска, технологий и городских сервисов», — пояснил подобное решение один из собеседников издания.

Основным претендентом на сервисы собеседники РБК назвали холдинг VK, однако переговоры ведутся и с другими потенциальными покупателями. Эту информацию подтвердил источник в VK, сказав, что холдинг считает «эффективной формой сотрудничества развитие цифровых партнерств, которые позволяют взаимно усиливать компании в различных направлениях».

Как выяснило издание, «Яндекс» обсуждает продажу «Новостей» и «Дзена» с конца 2021 г. При этом, по словам одного из собеседников РБК, впервые компания задумалась об этом около пяти лет назад, а осенью прошлого года вернулась к данному вопросу.

Одной из причин подобного решения может быть желание «Яндекса» быть технологической компанией, тогда как «Дзен» развивается «в сторону соцсетей». «Новости» же якобы вызывают большой объем критики «со всех сторон», в том числе у депутатов Госдумы.

В пресс-службе «Яндекса» заявили «Ведомостям», что воздержатся от комментариев на тему продажи сервисов.

Новостной агрегатор «Яндекс.Новости» появился в 2000 г. По данным компании, ежедневно его посещают свыше 10 млн пользователей. «Дзен» запустили через семь лет. Он представляет собой ленту персональных рекомендаций, а также является платформой для размещения публикаций, поиска аудитории и заработка на рекламе. В 2021 г. «Дзен» посещало в среднем 22,3 млн пользователей ежедневно.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных