РБК сообщил о планах «Яндекса» продать «Новости» и «Дзен»

Как выяснило издание, «Яндекс» обсуждает продажу «Новостей» и «Дзена» с конца 2021 г. При этом, по словам одного из собеседников РБК, впервые компания задумалась об этом около пяти лет назад, а осенью прошлого года вернулась к данному вопросу.