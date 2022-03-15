РБК сообщил о планах «Яндекса» продать «Новости» и «Дзен»
«В условиях усложнения доступа к капиталу и изменения экономической ситуации «Яндекс» решил сконцентрироваться на развитии поиска, технологий и городских сервисов», — пояснил подобное решение один из собеседников издания.
Основным претендентом на сервисы собеседники РБК назвали холдинг VK, однако переговоры ведутся и с другими потенциальными покупателями. Эту информацию подтвердил источник в VK, сказав, что холдинг считает «эффективной формой сотрудничества развитие цифровых партнерств, которые позволяют взаимно усиливать компании в различных направлениях».
Одной из причин подобного решения может быть желание «Яндекса» быть технологической компанией, тогда как «Дзен» развивается «в сторону соцсетей». «Новости» же якобы вызывают большой объем критики «со всех сторон», в том числе у депутатов Госдумы.
В пресс-службе «Яндекса» заявили «Ведомостям», что воздержатся от комментариев на тему продажи сервисов.
Новостной агрегатор «Яндекс.Новости» появился в 2000 г. По данным компании, ежедневно его посещают свыше 10 млн пользователей. «Дзен» запустили через семь лет. Он представляет собой ленту персональных рекомендаций, а также является платформой для размещения публикаций, поиска аудитории и заработка на рекламе. В 2021 г. «Дзен» посещало в среднем 22,3 млн пользователей ежедневно.