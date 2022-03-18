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Бизнес

Ритейлеры сообщили об отказе поставщиков от скидок и промоакций

Ведомости

Несколько поставщиков ритейлера X5 («Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик») с конца февраля отказались от промоакций и скидок на продукцию, поставщики «Азбуки вкуса» также отказались от части ранее согласованных скидок, сообщил РБК со ссылкой на представителей компаний. Подобное решение также приняли около трети поставщиков сети «Верный».

Источник издания в одной из федеральных сетей пояснил, что промоакции отменяют не только зарубежные, но и российские компании – в основном те, которые зависят от импортного сырья. В некоторых категориях российские поставщики отменяют больше промо, чем иностранный бизнес. Издание направило запросы в «Магнит», «Ленту» и «Ашан».

По словам собеседника издания, поставщики являются драйвером промоакций. Производитель на определенное время снижает закупочные цены для ритейлера, чтобы тот мог продать покупателю товар по более низкой цене.

В «Верном» рассказали, что производители объясняют отказ от акций резким ростом стоимости товаров на фоне роста курсов валют и нарушения логистических цепочек. В X5 заявили, что предоставление любых скидок на товар возможно только при согласовании поставщика. По словам источника издания, ритейлеры сами отменяют скидки только на товары с ажиотажным спросом, чтобы не подстегивать его.

В начале марта производители продуктов питания начали сокращать ассортимент и отменять промоскидки на фоне санкций и падения рубля. В частности, крупнейший российский производитель детского питания «Прогресс» (работает под брендом «Фрутоняня») предупредил ритейлеров об отмене промо с 1 марта. Аналогичные меры приняла российская компания Campina, которая производит йогурты Fruttis, детские смеси Friso, писал «Коммерсантъ».

Ранее по теме: «Коммерсантъ»: поставщики продуктов питания начали отменять промоскидки

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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