Ритейлеры сообщили об отказе поставщиков от скидок и промоакций

В «Верном» рассказали, что производители объясняют отказ от акций резким ростом стоимости товаров на фоне роста курсов валют и нарушения логистических цепочек. В X5 заявили, что предоставление любых скидок на товар возможно только при согласовании поставщика. По словам источника издания, ритейлеры сами отменяют скидки только на товары с ажиотажным спросом, чтобы не подстегивать его.