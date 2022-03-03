«Коммерсантъ»: поставщики продуктов питания начали отменять промоскидки

Для стабилизации ситуации на валютном рынке ЦБ экстренно повысил ключевую ставку с 9,5 до рекордных 20% годовых, а также временно ослабил контроль за соблюдением российскими банками лимитов открытых валютных позиций. С 1 до 31 марта приостановлены любые переводы средств юрлиц и физлиц из стран, которые ввели санкции против России, на счета за рубежом. Для граждан стран, не вводивших ограничения, переводы доступны, но с лимитом в $5000 в месяц. Минфин также обязал российских экспортеров продавать 80% валютной выручки в рамках всех внешнеторговых договоров.