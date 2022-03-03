Газета
Бизнес

«Коммерсантъ»: поставщики продуктов питания начали отменять промоскидки

Ведомости

Производители продуктов питания начали сокращать ассортимент и отменять промоскидки на фоне санкций и падения рубля, пишет «Коммерсантъ». Как рассказал газете источник в крупной пищевой компании, «оптимизировать» ассортимент будут многие участники рынка.

В частности, крупнейший российский производитель детского питания «Прогресс» (работает под брендом «Фрутоняня») предупредил ритейлеров об отмене промо с 1 марта. «Прогресс» также откладывает закупку рекламных услуг и сосредоточится на производстве самых востребованных позиций. Меры объясняются стремлением сдержать обоснованный рост цен, задержками и сбоями с поставками сырья и упаковочных материалов, а также влиянием санкций. Об этом говорится в письме гендиректора компании Натальи Медуновой, с которым ознакомилась газета.

Производитель сообщил сетям, что у них могут возникнуть проблемы с поставками, и попросил снизить уровень остаточной годности при приемке продуктов до 40%, чтобы избежать штрафов.

Аналогичные меры приняла российская компания Campina, которая производит йогурты Fruttis, детские смеси Friso. С 1 марта она отгружает продукцию только по регулярной цене без промо, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой письмо компании. Компания также попросила ритейлеров оценить уровень запасов в распределительных центрах и магазинах, предоставить прогноз закупок и снизить остаточный срок годности при приемке.

По мнению источника «Коммерсанта» на рынке, отказ поставщиков от промо может изменить российский продуктовый ритейл «коренным образом», поскольку в этом сегменте доля товаров со скидками в некоторых категориях превышала 50%.

Курс рубля обновляет исторические минимумы второй день подряд на фоне масштабных экономических санкций западных стран против России в ответ на спецоперацию на Украине. Курс доллара в ходе торгов на Мосбирже 3 марта впервые превысил 117 руб., а евро — 124 руб.

Западные санкции включают в себя заморозку примерно половины финансовых активов ЦБ, что вынудило регулятора отказаться от проведения валютных интервенций для удержания курса рубля.

Для стабилизации ситуации на валютном рынке ЦБ экстренно повысил ключевую ставку с 9,5 до рекордных 20% годовых, а также временно ослабил контроль за соблюдением российскими банками лимитов открытых валютных позиций. С 1 до 31 марта приостановлены любые переводы средств юрлиц и физлиц из стран, которые ввели санкции против России, на счета за рубежом. Для граждан стран, не вводивших ограничения, переводы доступны, но с лимитом в $5000 в месяц. Минфин также обязал российских экспортеров продавать 80% валютной выручки в рамках всех внешнеторговых договоров.

Президент России Владимир Путин 1 марта подписал указ «О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации», который предусматривает ограничения на сделки с российскими активами и на получение кредитов и займов из России для нерезидентов из стран, вводивших санкции. Кроме того, со 2 марта из страны запрещено вывозить иностранную валюту наличными на сумму свыше $10 000.

Ранее по теме: Санкции против ЦБ выглядят как финансовая атомная бомба. Что будет с рублем и ценами

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных