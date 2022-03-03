«Коммерсантъ»: поставщики продуктов питания начали отменять промоскидки
Производители продуктов питания начали сокращать ассортимент и отменять промоскидки на фоне санкций и падения рубля, пишет «Коммерсантъ». Как рассказал газете источник в крупной пищевой компании, «оптимизировать» ассортимент будут многие участники рынка.
В частности, крупнейший российский производитель детского питания «Прогресс» (работает под брендом «Фрутоняня») предупредил ритейлеров об отмене промо с 1 марта. «Прогресс» также откладывает закупку рекламных услуг и сосредоточится на производстве самых востребованных позиций. Меры объясняются стремлением сдержать обоснованный рост цен, задержками и сбоями с поставками сырья и упаковочных материалов, а также влиянием санкций. Об этом говорится в письме гендиректора компании Натальи Медуновой, с которым ознакомилась газета.
Производитель сообщил сетям, что у них могут возникнуть проблемы с поставками, и попросил снизить уровень остаточной годности при приемке продуктов до 40%, чтобы избежать штрафов.
Аналогичные меры приняла российская компания Campina, которая производит йогурты Fruttis, детские смеси Friso. С 1 марта она отгружает продукцию только по регулярной цене без промо, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой письмо компании. Компания также попросила ритейлеров оценить уровень запасов в распределительных центрах и магазинах, предоставить прогноз закупок и снизить остаточный срок годности при приемке.
По мнению источника «Коммерсанта» на рынке, отказ поставщиков от промо может изменить российский продуктовый ритейл «коренным образом», поскольку в этом сегменте доля товаров со скидками в некоторых категориях превышала 50%.
Курс рубля обновляет исторические минимумы второй день подряд на фоне масштабных экономических санкций западных стран против России в ответ на спецоперацию на Украине. Курс доллара в ходе торгов на Мосбирже 3 марта впервые превысил 117 руб., а евро — 124 руб.
Западные санкции включают в себя заморозку примерно половины финансовых активов ЦБ, что вынудило регулятора отказаться от проведения валютных интервенций для удержания курса рубля.
Для стабилизации ситуации на валютном рынке ЦБ экстренно повысил ключевую ставку с 9,5 до рекордных 20% годовых, а также временно ослабил контроль за соблюдением российскими банками лимитов открытых валютных позиций. С 1 до 31 марта приостановлены любые переводы средств юрлиц и физлиц из стран, которые ввели санкции против России, на счета за рубежом. Для граждан стран, не вводивших ограничения, переводы доступны, но с лимитом в $5000 в месяц. Минфин также обязал российских экспортеров продавать 80% валютной выручки в рамках всех внешнеторговых договоров.
Президент России Владимир Путин 1 марта подписал указ «О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации», который предусматривает ограничения на сделки с российскими активами и на получение кредитов и займов из России для нерезидентов из стран, вводивших санкции. Кроме того, со 2 марта из страны запрещено вывозить иностранную валюту наличными на сумму свыше $10 000.