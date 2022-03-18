Тарифы для российских авиакомпаний в «Домодедово» вырастут на 5-15%
«Домодедово» с 1 апреля поднимет тарифы на обслуживание российских авиакомпаний, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу и материалы на сайте аэропорта.
Так, сбор за взлет-посадку проиндексируют на 5% до 357 руб. за тонну максимальной взлетной массы воздушного судна. Тариф за обеспечение авиационной безопасности вырастет на 7,5% до 271 руб.
Сбор за предоставление аэровокзального комплекса на внутрироссийских линиях вырастет до 150 руб. за пассажира, на международных линиях — до 210 руб. Прирост составит 7 и 7,7% соответственно. Сбор за обслуживание пассажиров на внутренних линиях составит 299 руб., на международных линиях — 334 руб. (+15%).
Тарифы за обеспечение топливозаправки и хранение топлива увеличатся на 5% до 1624 руб. и 1286 руб. за тонну соответственно.
В среднем тарифы будут проиндексированы примерно на 8%, что «соответствует накопленной инфляции», сообщили в пресс-службе аэропорта. Отмечается, что индексация не коснулась основной массы валютных тарифов, а рост рублевых тарифов составит порядка 9%.
«Домодедово» — второй крупнейший по пассажиропотоку аэропорт России после «Шереметьево». Пассажиропоток воздушной гавани за прошлый год превысил 25 млн человек — это на 53% больше, чем в 2020-м, и на 12% меньше, чем в допандемийном 2019-м.
Аэропорт «Шереметьево» повысил основные тарифы на обслуживание с 1 января 2022 г., отмечает «Интерфакс». Для российских перевозчиков они выросли на 7,4%, для зарубежных — на 2,6-2,8%. «Внуково» в последний раз индексировал тарифы для российских перевозчиков в апреле прошлого года на 3,8-5,6%. Для иностранных компаний тарифы подняли в январе 2020 г. в пределах 3,8%.