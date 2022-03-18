Тарифы для российских авиакомпаний в «Домодедово» вырастут на 5-15%

Аэропорт «Шереметьево» повысил основные тарифы на обслуживание с 1 января 2022 г., отмечает «Интерфакс». Для российских перевозчиков они выросли на 7,4%, для зарубежных — на 2,6-2,8%. «Внуково» в последний раз индексировал тарифы для российских перевозчиков в апреле прошлого года на 3,8-5,6%. Для иностранных компаний тарифы подняли в январе 2020 г. в пределах 3,8%.