«Яндекс» подтвердил возможность продажи «Дзена» и «Новостей»
«Компания изучает различные стратегические варианты, в том числе продажу своей службы агрегации новостей и информационно-развлекательной платформы «Дзен», — отмечается в заявлении.
Компания «намерена сосредоточиться на развитии других своих технологических предприятий и продуктов», включая поиск, рекламу, беспилотное вождение и облачные технологии, а также услуги заказа такси, электронную коммерцию, видео/аудио и потоковое вещание, подчеркнули в «Яндексе».
О том, что «Яндекс» хочет продать свои сервисы «Яндекс.Новости» и «Яндекс.Дзен», 15 марта сообщил РБК со ссылкой на источники. Основным претендентом на сервисы собеседники издания назвали холдинг VK, который недавно возглавил Владимир Кириенко, однако переговоры ведутся и с другими потенциальными покупателями.
Новостной агрегатор «Яндекс.Новости» появился в 2000 г. По данным компании, ежедневно его посещают свыше 10 млн пользователей. «Дзен» запустили через семь лет. Он представляет собой ленту персональных рекомендаций, а также является платформой для размещения публикаций, поиска аудитории и заработка на рекламе. В 2021 г. «Дзен» посещало в среднем 22,3 млн пользователей ежедневно.