Датские Aarsleff и Velux покинут российский рынок

Velux, в свою очередь, покидает не только российский, но и белорусский рынок. Генеральный директор производителя Давид Бриггс заявил, что его компания решила оперативно свернуть свою деятельность в обеих странах. «Мы приняли решение быстро и законно остановить нашу деятельность навсегда. Наш нынешний статус "приостановленной деятельности" не обеспечивает никакой правовой защиты и потенциально может подвергнуть риску наших сотрудников», — подчеркнуто в сообщении. У Velux в общей сложности 72 сотрудника в офисах продаж в России и Белоруссии, но компания не имеет ни производственных мощностей, ни недвижимости в этих странах, добавили в пресс-службе.