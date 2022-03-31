Датские Aarsleff и Velux покинут российский рынок
Датские строительная компания Aarsleff и производитель окон Velux объявили о своем уходе с российского рынка, следует из заявлений пресс-служб компаний.
«Мы приняли решение продать наш бизнес в России, что, по нашему мнению, является правильным решением в нынешних условиях. После завершения у нас не будет присутствия в России», — говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что на это решение повлияли военные действия на территории Украины. «Наши мысли с народом Украины, и мы призываем к срочному восстановлению мира», — добавлено в заявлении. В компании сожалеют о последствиях этого решения для сотрудников в России, но обязуются выполнять все договорные обязательства по текущим проектам.
Velux, в свою очередь, покидает не только российский, но и белорусский рынок. Генеральный директор производителя Давид Бриггс заявил, что его компания решила оперативно свернуть свою деятельность в обеих странах. «Мы приняли решение быстро и законно остановить нашу деятельность навсегда. Наш нынешний статус "приостановленной деятельности" не обеспечивает никакой правовой защиты и потенциально может подвергнуть риску наших сотрудников», — подчеркнуто в сообщении. У Velux в общей сложности 72 сотрудника в офисах продаж в России и Белоруссии, но компания не имеет ни производственных мощностей, ни недвижимости в этих странах, добавили в пресс-службе.
29 марта швейцарская компания Holcim, специализирующаяся на производстве строительных материалов, приняла решение покинуть российский рынок на фоне спецоперации на Украине. Компания намерена продать три своих российских завода. По мнению руководства, это поможет избежать риска изъятия активов российскими властями и защитить примерно 1000 человек, которые работают на территории страны. 4 марта финский концерн YIT приостановил инвестиции в строительство жилья и земельные участки на территории России из-за изменения геополитической обстановки.
США, Евросоюз, Великобритания и некоторые другие государства за последний месяц ввели в отношении России масштабные экономические санкции, которые коснулись в том числе запрета на экспорт ряда товаров. На этом фоне уже более 450 иностранных компаний, по данным Йельского университета, объявили о полной или временной остановке работы на российском рынке. Ранее министр экономического развития России Максим Решетников назвал основной причиной приостановки деятельности иностранных компаний проблемы с логистикой. Он также сказал, что в министерстве понимают предприятия, заморозившие свои инвестиции в Россию на фоне давления.