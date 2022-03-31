Владелец Peugeot закроет завод в Калуге из-за нехватки комплектующих
Автоконцерну Stellantis придется вскоре закрыть производство в Калуге из-за нехватки комплектующих, сообщил Reuters со ссылкой на исполнительного директора компании Карлоса Тавареса. Компания владеет брендами Jeep, Maserati, Citroen и Opel.
В ходе пресс-конференции Таварес не рассказал, рассматривает ли компания списание стоимости производства в Калуге или боится национализации завода, если он прекратит работать.
Завод «ПСМА Рус» находится в совместном управлении Stellantis и Mitsubishi Motors. Завод выпускает автомобили брендов Peugeot, Citroen, Opel и Mitsubishi. Ранее Stellantis приостановил экспорт и импорт автомобилей в Россию из-за спецоперации на Украине и западных санкций.
После начала спецоперации и введения антироссийских санкций некоторые автопроизводители начали приостанавливать свою деятельность в стране. General Motors, Mercedes-Benz, BMW, Ford, Land Rover, Toyota и Mazda приостановили поставки своей продукции в Россию, Mercedes-Benz, BMW, Hyundai, Renault и Skoda Auto приостановили производство в России. Volkswagen также приостановил производство в России и поставки из-за рубежа.