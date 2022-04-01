«Известия» узнали о предложении Минпромторга отказаться от бумажных чеков
Минпромторг предложил Федеральной налоговой службе (ФНС) отказаться от бумажных чеков и разрешить магазинам предоставлять их в бумажном или электронном виде по просьбе покупателя, сообщили «Известия» со ссылкой на письмо замминистра промышленности и торговли Виктора Евтухова. В Минпромторге изданию подтвердили подлинность документа.
В документе говорится, что кассовая лента подорожала, и если ее стоимость останется на нынешнем уровне, то это приведет к росту расходов розничной торговли примерно на 30 млрд руб. в год. Зарубежные поставщики кассовой ленты снизили поставки, но российские компании не сокращали ее производство. Сети магазинов пока не отмечают нехватку кассовой ленты, но резко увеличили ее закупку, отметил Евтухов.
Сейчас Минпромторг вместе с ритейлерами ищут новых поставщиков ленты, в том числе за рубежом. Российская сторона уже провела переговоры с китайской компанией, и та готова начать поставки в Россию, у производителя есть свободные мощности. Поэтому Минпромторг предложил ФНС сохранить действующий мораторий на привлечение ритейлеров к ответственности за то, что они не выдают чеки.
В ФНС отметили, что одна из основных целей кассовой реформы — защита бизнеса от недобросовестной конкуренции со стороны компаний, которые сокращают свои расходы за счет уклонения от налогов. Предложения, которые создают условия для уклонения от полного учета выручки, в том числе за счет невыдачи чеков покупателям, могут привести к всплеску нечестной конкуренции в бизнесе, пояснили в пресс-службе.
В «Азбуке вкуса» положительно оценили идею Минпромторга. В компании отметили, что на рынке есть проблемы с чековой лентой и многие ритейлеры пытаются решить эту проблему, сократив объем знаков на чеке или перейдя на электронные аналоги. В «Магните» планируют ускорить переход на электронные чеки, в «Ленте» уже предлагают покупателям электронные чеки из-за нехватки бумаги. В «Верном» также решили перейти на электронные чеки.
8 марта два источника в крупных аптечных сетях сообщили, что чековая лента сильно подорожала и начала исчезать у поставщиков. Собеседники пояснили, что проблема с чековой лентой появилась из-за прекращения поставок сырья, роста курса валют и нарушения логистики из-за санкций в отношении России. Кассовая лента подорожала в 3,6 раза до 250 руб. за рулон. 17 марта ФНС объявила о временном моратории на привлечение к ответственности за невыдачу чеков клиентам, но по просьбе покупателя чек должен быть выдан.