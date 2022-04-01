«Известия» узнали о предложении Минпромторга отказаться от бумажных чеков

8 марта два источника в крупных аптечных сетях сообщили, что чековая лента сильно подорожала и начала исчезать у поставщиков. Собеседники пояснили, что проблема с чековой лентой появилась из-за прекращения поставок сырья, роста курса валют и нарушения логистики из-за санкций в отношении России. Кассовая лента подорожала в 3,6 раза до 250 руб. за рулон. 17 марта ФНС объявила о временном моратории на привлечение к ответственности за невыдачу чеков клиентам, но по просьбе покупателя чек должен быть выдан.