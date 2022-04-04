Газета
Бизнес

Производители пива сообщили о повышении цен на 5-20%

Ведомости

Дистрибутор пивоваренной компании Heineken (бренды Krusovice, Amstel, «Охота», «Три медведя» и др.) предупредил контрагентов о повышении цен на разливное пиво в среднем на 6% с 4 апреля, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо компании. Источник издания в отрасли рассказал о повышении цен на 5% на пиво компании InBev Efes (марки BUD, Spaten, Corona Extra, «Старый мельник», «Клинское» и пр.).

Основатель сети «Раковая» Евгений Ничипирук сообщил, что продукция Московской пивоваренной компании ( «Хамовники», «Трехгорное» и др.) подорожала примерно на 5%, а товар «Балтики» (Tuborg, Zatecky Gus, Holsten и пр.) - до 20%. AB InBev Efes и МПК не ответили на запросы издания.

По данным NielsenIq, 67% продаж пива в России приходится на AB InBev Efes, «Балтику» и Heineken. После начала спецоперации на Украине Heineken и Carlsberg сообщили, что хотят уйти из России и реализовать местные активы. AB InBev Efes, которую контролирует турецкая компания Anadolu Efes, продолжает работать в России в штатном режиме. В Ассоциации производителей пива (входят AB InBev Efes, «Балтика» и Heineken) не комментируют действия компаний. В АПП рассказали, что пивоваренная отрасль находится под давлением негативных факторов, в том числе рост цен на сырье и материалы, нарушение логистики. Это привело к росту себестоимости продукции, отметили в ассоциации.

Собеседник издания заявил, что в конце прошлого года производители пива подняли цены на 5-18% из-за роста себестоимости. По данным NielsenIQ, средняя цена пива выросла на 3,7% до 102 руб. за литр. По словам источника издания, на российском рынке крайне ужесточилась конкуренция за хмель и солод.

Ничипирук отметил, что закупочная цена импортного Guinness с 24 февраля выросла на 40%, а некоторые позиции тяжело достать. «Раковая» повысила цены на пиво на 15-20%, но часть гостей перешли на местное пиво для экономии.

Ранее по теме: Бизнес предлагает полностью отменить маркировку напитков и продуктов питания

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных