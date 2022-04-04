Производители пива сообщили о повышении цен на 5-20%
Дистрибутор пивоваренной компании Heineken (бренды Krusovice, Amstel, «Охота», «Три медведя» и др.) предупредил контрагентов о повышении цен на разливное пиво в среднем на 6% с 4 апреля, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо компании. Источник издания в отрасли рассказал о повышении цен на 5% на пиво компании InBev Efes (марки BUD, Spaten, Corona Extra, «Старый мельник», «Клинское» и пр.).
Основатель сети «Раковая» Евгений Ничипирук сообщил, что продукция Московской пивоваренной компании ( «Хамовники», «Трехгорное» и др.) подорожала примерно на 5%, а товар «Балтики» (Tuborg, Zatecky Gus, Holsten и пр.) - до 20%. AB InBev Efes и МПК не ответили на запросы издания.
По данным NielsenIq, 67% продаж пива в России приходится на AB InBev Efes, «Балтику» и Heineken. После начала спецоперации на Украине Heineken и Carlsberg сообщили, что хотят уйти из России и реализовать местные активы. AB InBev Efes, которую контролирует турецкая компания Anadolu Efes, продолжает работать в России в штатном режиме. В Ассоциации производителей пива (входят AB InBev Efes, «Балтика» и Heineken) не комментируют действия компаний. В АПП рассказали, что пивоваренная отрасль находится под давлением негативных факторов, в том числе рост цен на сырье и материалы, нарушение логистики. Это привело к росту себестоимости продукции, отметили в ассоциации.
Собеседник издания заявил, что в конце прошлого года производители пива подняли цены на 5-18% из-за роста себестоимости. По данным NielsenIQ, средняя цена пива выросла на 3,7% до 102 руб. за литр. По словам источника издания, на российском рынке крайне ужесточилась конкуренция за хмель и солод.
Ничипирук отметил, что закупочная цена импортного Guinness с 24 февраля выросла на 40%, а некоторые позиции тяжело достать. «Раковая» повысила цены на пиво на 15-20%, но часть гостей перешли на местное пиво для экономии.