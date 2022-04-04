Производители пива сообщили о повышении цен на 5-20%

По данным NielsenIq, 67% продаж пива в России приходится на AB InBev Efes, «Балтику» и Heineken. После начала спецоперации на Украине Heineken и Carlsberg сообщили, что хотят уйти из России и реализовать местные активы. AB InBev Efes, которую контролирует турецкая компания Anadolu Efes, продолжает работать в России в штатном режиме. В Ассоциации производителей пива (входят AB InBev Efes, «Балтика» и Heineken) не комментируют действия компаний. В АПП рассказали, что пивоваренная отрасль находится под давлением негативных факторов, в том числе рост цен на сырье и материалы, нарушение логистики. Это привело к росту себестоимости продукции, отметили в ассоциации.