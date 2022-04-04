Bloomberg: онлайн-ритейлер Shein может привлечь $1 млрд при оценке в $100 млрд

Компанию в ходе нового раунда финансирования могут оценить в $100 млрд, пишет агентство. Данная оценка превышает совокупную стоимость конкурентов - Hennes & Mauritz AB и Zara Inditex SA. Компания не раскрывает финансовые показатели, однако, по данным Bloomberg, продажи Shein выросли после начала пандемии больше чем в три раза — до $10 млрд в 2020 г.