Bloomberg: онлайн-ритейлер Shein может привлечь $1 млрд при оценке в $100 млрд
Китайский онлайн-ритейлер Shein намерен привлечь в ходе очередного раунда инвестиций $1 млрд, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Одним из инвесторов может стать фонд General Atlantic, онлайн-ритейлер ведет переговоры с ним и другими потенциальными инвесторами.
Компанию в ходе нового раунда финансирования могут оценить в $100 млрд, пишет агентство. Данная оценка превышает совокупную стоимость конкурентов - Hennes & Mauritz AB и Zara Inditex SA. Компания не раскрывает финансовые показатели, однако, по данным Bloomberg, продажи Shein выросли после начала пандемии больше чем в три раза — до $10 млрд в 2020 г.
В январе агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что Shein рассматривает проведение IPO в Нью-Йорке в 2022 г., а основатель компании Крис Сюй задумался о смене гражданства, чтобы обойти жесткие ограничения для IPO китайских компаний за рубежом, писало агентство.