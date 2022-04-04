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Bloomberg: онлайн-ритейлер Shein может привлечь $1 млрд при оценке в $100 млрд

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Китайский онлайн-ритейлер Shein намерен привлечь в ходе очередного раунда инвестиций $1 млрд, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Одним из инвесторов может стать фонд General Atlantic, онлайн-ритейлер ведет переговоры с ним и другими потенциальными инвесторами.

Компанию в ходе нового раунда финансирования могут оценить в $100 млрд, пишет агентство. Данная оценка превышает совокупную стоимость конкурентов - Hennes & Mauritz AB и Zara Inditex SA. Компания не раскрывает финансовые показатели, однако, по данным Bloomberg, продажи Shein выросли после начала пандемии больше чем в три раза — до $10 млрд в 2020 г.

В январе агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что Shein рассматривает проведение IPO в Нью-Йорке в 2022 г., а основатель компании Крис Сюй задумался о смене гражданства, чтобы обойти жесткие ограничения для IPO китайских компаний за рубежом, писало агентство.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных