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«Аэрофлот» объявил о снижении цен на внутренние рейсы в апреле - мае на 30%

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«Аэрофлот» запустит акцию, в ходе которой цены на внутренние перелеты будут снижены на 30-35%, передает «РИА Новости» со ссылкой на сообщение компании. 

Пассажиры смогут купить авиабилеты со скидкой в период с 4 по 12 апреля. Скидка будет распространяться на полеты, запланированные на период с 28 апреля по 31 мая. 

«Аэрофлот» запускает масштабную акцию скидок на авиабилеты по всем внутрироссийским направлениям. С 4 по 12 апреля 2022 г. пассажиры смогут приобрести билеты по существенной сниженной стоимости на период полетов с 28 апреля по 31 мая 2022 г. Средний размер скидки составит 30-35%», — говорится в сообщении.

Скидки будут действовать на рейсы «Аэрофлота», а также авиакомпаний «Россия» и «Аврора», выполняемые под коммерческим управлением «Аэрофлота». Мера затронет как прямые рейсы между Москвой и Санкт-Петербургом, Красноярском, Владивостоком, Хабаровском, так и рейсы с пересадками через Москву, Санкт-Петербург, Красноярск, Владивосток и Хабаровск. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных