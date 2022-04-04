«Аэрофлот» объявил о снижении цен на внутренние рейсы в апреле - мае на 30%

Скидки будут действовать на рейсы «Аэрофлота», а также авиакомпаний «Россия» и «Аврора», выполняемые под коммерческим управлением «Аэрофлота». Мера затронет как прямые рейсы между Москвой и Санкт-Петербургом, Красноярском, Владивостоком, Хабаровском, так и рейсы с пересадками через Москву, Санкт-Петербург, Красноярск, Владивосток и Хабаровск.