«Аэрофлот» объявил о снижении цен на внутренние рейсы в апреле - мае на 30%
Пассажиры смогут купить авиабилеты со скидкой в период с 4 по 12 апреля. Скидка будет распространяться на полеты, запланированные на период с 28 апреля по 31 мая.
«Аэрофлот» запускает масштабную акцию скидок на авиабилеты по всем внутрироссийским направлениям. С 4 по 12 апреля 2022 г. пассажиры смогут приобрести билеты по существенной сниженной стоимости на период полетов с 28 апреля по 31 мая 2022 г. Средний размер скидки составит 30-35%», — говорится в сообщении.
Скидки будут действовать на рейсы «Аэрофлота», а также авиакомпаний «Россия» и «Аврора», выполняемые под коммерческим управлением «Аэрофлота». Мера затронет как прямые рейсы между Москвой и Санкт-Петербургом, Красноярском, Владивостоком, Хабаровском, так и рейсы с пересадками через Москву, Санкт-Петербург, Красноярск, Владивосток и Хабаровск.