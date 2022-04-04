Акции Twitter выросли более чем на 20% после покупки Маском доли в 9,2%
Акции Twitter прибавили в цене более чем 20% после того, как глава Tesla и SpaceX Илон Маск стал одним из крупнейших акционеров компании. К 16:22 мск акции Twitter на премаркете подорожали до $48,43 за бумагу, рост к закрытию предыдущей сессии составил 23,2%. На пике котировки достигали $50,7.
Это произошло после того, как Илон Маск приобрел 9,2% акций компании. Как следует из отчета, опубликованного Комиссией по ценным бумагам и биржам США 4 апреля, бизнесмен 14 марта стал владельцем около 73,48 млн обыкновенных акций Twitter. Исходя из цены закрытия в минувшую пятницу, стоимость пакета составляет $2,89 млрд.
Уже после покупки, 25 марта, Маск публично поставил под сомнение подход Twitter к соблюдению принципа свободы слова, проведя опрос о том, придерживается ли платформа этого принципа. Позднее Маск написал, что соцсеть де-факто является «общедоступной городской площадью», поэтому несоблюдение принципов свободы слова «в корне подрывает демократию». Он также заключил, что, возможно, необходимо создать новую платформу, аналогичную Twitter.