Акции Twitter выросли более чем на 20% после покупки Маском доли в 9,2%

Акции Twitter прибавили в цене более чем 20% после того, как глава Tesla и SpaceX Илон Маск стал одним из крупнейших акционеров компании. К 16:22 мск акции Twitter на премаркете подорожали до $48,43 за бумагу, рост к закрытию предыдущей сессии составил 23,2%. На пике котировки достигали $50,7.