Exxon Mobil заморозила проект завода СПГ в Хабаровском крае
Американская компания Exxon Mobil заморозила проект «Дальневосточный СПГ» в Хабаровском крае, сообщил глава региона Михаил Дегтярев в эфире радиостанции «Комсомольская правда».
«Проект, которой американцы анонсировали — Exxon — в порту Де-Кастри с трубой с Сахалина, он заморожен. До отдельных их решений. Зачем это делается — меня поражает, это стрельба себе в ногу. Газ есть, берег есть, трудовые ресурсы и инвестиции есть, но они по политическим мотивам замораживают проект», — приводит слова Дегтярева «Интерфакс».
Губернатор также рассказал, что на встрече за месяц до начала военной операции на Украине представители Exxon выражали готовность реализовать проект и уже вели предпроектные работы.
Exxon Mobil в начале марта объявила о приостановке новых инвестиций в Россию и планируемом выходе из нефтегазового проекта «Сахалин-1» из-за ситуации на Украине. Дочерняя компания Exxon Neftegas Limited является оператором этого проекта с долей 30% и участвует в нем совместно с «Роснефтью» (20%), японской Sodeco (30%) и индийской ONGC (20%).
Акционеры «Сахалина-1» приняли решение о реализации проекта «Дальневосточный СПГ» в 2019 г. Он предполагал строительство газопровода протяженностью почти 200 км и завода по производству СПГ мощностью 6,2 млн тонн в год в районе поселка Де-Кастри Хабаровского края с использованием газа с шельфа Сахалина в составе «Сахалина-1». Ввод завода в эксплуатацию был запланирован на 2027 г., Минэнерго оценивало его стоимость в $4,2 млрд.