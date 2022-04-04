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Exxon Mobil заморозила проект завода СПГ в Хабаровском крае

Ведомости

Американская компания Exxon Mobil заморозила проект «Дальневосточный СПГ» в Хабаровском крае, сообщил глава региона Михаил Дегтярев в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

«Проект, которой американцы анонсировали — Exxon — в порту Де-Кастри с трубой с Сахалина, он заморожен. До отдельных их решений. Зачем это делается — меня поражает, это стрельба себе в ногу. Газ есть, берег есть, трудовые ресурсы и инвестиции есть, но они по политическим мотивам замораживают проект», — приводит слова Дегтярева «Интерфакс».

Губернатор также рассказал, что на встрече за месяц до начала военной операции на Украине представители Exxon выражали готовность реализовать проект и уже вели предпроектные работы.

Exxon Mobil в начале марта объявила о приостановке новых инвестиций в Россию и планируемом выходе из нефтегазового проекта «Сахалин-1» из-за ситуации на Украине. Дочерняя компания Exxon Neftegas Limited является оператором этого проекта с долей 30% и участвует в нем совместно с «Роснефтью» (20%), японской Sodeco (30%) и индийской ONGC (20%).

Акционеры «Сахалина-1» приняли решение о реализации проекта «Дальневосточный СПГ» в 2019 г. Он предполагал строительство газопровода протяженностью почти 200 км и завода по производству СПГ мощностью 6,2 млн тонн в год в районе поселка Де-Кастри Хабаровского края с использованием газа с шельфа Сахалина в составе «Сахалина-1». Ввод завода в эксплуатацию был запланирован на 2027 г., Минэнерго оценивало его стоимость в $4,2 млрд.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных