Exxon Mobil заморозила проект завода СПГ в Хабаровском крае

«Проект, которой американцы анонсировали — Exxon — в порту Де-Кастри с трубой с Сахалина, он заморожен. До отдельных их решений. Зачем это делается — меня поражает, это стрельба себе в ногу. Газ есть, берег есть, трудовые ресурсы и инвестиции есть, но они по политическим мотивам замораживают проект», — приводит слова Дегтярева «Интерфакс».