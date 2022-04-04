Газета
Бизнес

Британская косметическая компания Lush списала долю в российском бизнесе

Ведомости

Британский производитель парфюмерии и косметики Lush списал свою долю в российском бизнесе после начала военной операции на Украине. Об этом рассказал в интервью Financial Times сооснователь и гендиректор сети Марк Константайн.

Сеть Lush начитывает 48 магазинов в России и еще 15 на Украине, в них работает более 600 сотрудников. По данным ЕГРЮЛ, бизнесмен Дмитрий Азаров владеет 65% в обеих компаниях, он же возглавляет российское подразделение. Оставшиеся 35% принадлежат британской Lush Limited. Выручка «Лаш Раша» в 2020 г. составила 1,16 млрд руб., чистая прибыль — 37,1 млн руб.

По словам Константайна, перспективы продажи бизнеса сейчас нет. 10 марта Lush объявила о приостановке поставок товаров в Россию и онлайн-продаж в стране. Тогда компания заявляла, что находится в процессе приобретения оставшейся доли у Азарова и что «неутешительные» в текущей ситуации перспективы для бизнеса в РФ и Украине не несут серьезных рисков для группы.

В опубликованном 23 марта интервью The Wall Street Journal Константайн утверждал, что у российского бизнеса осталось запасов товаров примерно на три месяца. Бизнесмен допустил, что подразделение компании в России может сменить название. Он также пояснил, что Lush не могла закрыть свои магазины в России, как это сделали некоторые другие западные компании, поскольку такая возможность не была оговорена в лицензионном договоре.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных