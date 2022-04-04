Британская косметическая компания Lush списала долю в российском бизнесе
Британский производитель парфюмерии и косметики Lush списал свою долю в российском бизнесе после начала военной операции на Украине. Об этом рассказал в интервью Financial Times сооснователь и гендиректор сети Марк Константайн.
Сеть Lush начитывает 48 магазинов в России и еще 15 на Украине, в них работает более 600 сотрудников. По данным ЕГРЮЛ, бизнесмен Дмитрий Азаров владеет 65% в обеих компаниях, он же возглавляет российское подразделение. Оставшиеся 35% принадлежат британской Lush Limited. Выручка «Лаш Раша» в 2020 г. составила 1,16 млрд руб., чистая прибыль — 37,1 млн руб.
По словам Константайна, перспективы продажи бизнеса сейчас нет. 10 марта Lush объявила о приостановке поставок товаров в Россию и онлайн-продаж в стране. Тогда компания заявляла, что находится в процессе приобретения оставшейся доли у Азарова и что «неутешительные» в текущей ситуации перспективы для бизнеса в РФ и Украине не несут серьезных рисков для группы.
В опубликованном 23 марта интервью The Wall Street Journal Константайн утверждал, что у российского бизнеса осталось запасов товаров примерно на три месяца. Бизнесмен допустил, что подразделение компании в России может сменить название. Он также пояснил, что Lush не могла закрыть свои магазины в России, как это сделали некоторые другие западные компании, поскольку такая возможность не была оговорена в лицензионном договоре.