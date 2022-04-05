Маск войдет в совет директоров Twitter
Основатель Tesla Илон Маск войдет в состав совета директоров Twitter, сообщил гендиректор компании Параг Агравал.
«Я рад сообщить, что мы назначаем Илона Маска в наш совет [директоров]! Из разговоров с Илоном в последние недели нам стало ясно, что он принесет большую пользу нашему правлению», — написал Агравал у себя в Twitter.
В сообщении Twitter, опубликованном на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), сказано, что срок полномочий Маска в качестве одного из членов совета директоров истекает в 2024 г. с возможностью продления.
4 апреля на сайте SEC был опубликован отчет, в котором было сказано, что Маск 14 марта стал владельцем около 73,48 млн обыкновенных акций Twitter. Это равняется пакету в 9,2% акций компании. Стоимость пакета исходя из рыночной цены составила $2,89 млрд.
Уже после покупки, 25 марта, Маск публично поставил под сомнение подход Twitter к соблюдению принципа свободы слова, проведя опрос о том, придерживается ли платформа этого принципа. Позднее Маск написал, что соцсеть де-факто является «общедоступной площадкой», поэтому несоблюдение принципов свободы слова «в корне подрывает демократию». Он также заключил, что, возможно, необходимо создать новую платформу, аналогичную Twitter.