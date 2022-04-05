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Бизнес

Маск войдет в совет директоров Twitter

Ведомости

Основатель Tesla Илон Маск войдет в состав совета директоров Twitter, сообщил гендиректор компании Параг Агравал. 

«Я рад сообщить, что мы назначаем Илона Маска в наш совет [директоров]! Из разговоров с Илоном в последние недели нам стало ясно, что он принесет большую пользу нашему правлению», — написал Агравал у себя в Twitter. 

В сообщении Twitter, опубликованном на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), сказано, что срок полномочий Маска в качестве одного из членов совета директоров истекает в 2024 г. с возможностью продления. 

4 апреля на сайте SEC был опубликован отчет, в котором было сказано, что Маск 14 марта стал владельцем около 73,48 млн обыкновенных акций Twitter. Это равняется пакету в 9,2% акций компании. Стоимость пакета исходя из рыночной цены составила $2,89 млрд. 

Уже после покупки, 25 марта, Маск публично поставил под сомнение подход Twitter к соблюдению принципа свободы слова, проведя опрос о том, придерживается ли платформа этого принципа. Позднее Маск написал, что соцсеть де-факто является «общедоступной площадкой», поэтому несоблюдение принципов свободы слова «в корне подрывает демократию». Он также заключил, что, возможно, необходимо создать новую платформу, аналогичную Twitter.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных