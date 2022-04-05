Маск впервые возглавил список Forbes

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск впервые возглавил рейтинг богатейших людей мира, ежегодно публикуемый журналом Forbes. К 11 марта 2022 г. состояние бизнесмена оценивалось в $219 млрд, он потеснил с первой строчки основателя Amazon Джеффа Безоса, который занимал ее последние четыре года.