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Маск впервые возглавил список Forbes

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Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск впервые возглавил рейтинг богатейших людей мира, ежегодно публикуемый журналом Forbes. К 11 марта 2022 г. состояние бизнесмена оценивалось в $219 млрд, он потеснил с первой строчки основателя Amazon Джеффа Безоса, который занимал ее последние четыре года.

Причиной роста капиталов Маска называется рост котировок акций Tesla, которые за отчетный год подорожали на треть. Состояние Безоса за это время сократилось на $6 млрд из-за снижения стоимости бумаг Amazon на 3%.

Топ-10 рейтинга Forbes выглядит следующим образом:

  1. Илон Маск — $219 млрд (состояние за год выросло на $68 млрд);

  2. Джефф Безос — $171 млрд (-$6 млрд);

  3. Глава Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) Бернар Арно — $158 млрд (+82 млрд);

  4. Акционер Microsoft Билл Гейтс — $129 млрд (+$5 млрд);

  5. Глава Berkshire Hathaway Уоррен Баффетт — $118 млрд (+$22 млрд);

  6. Сооснователь Google Ларри Пейдж — $111 млрд (+$20,5 млрд);

  7. Сооснователь Google Сергей Брин — $107 млрд (+$18 млрд);

  8. Председатель совета директоров Oracle Ларри Эллисон — $106 млрд (+$13 млрд);

  9. Бывший гендиректор Microsoft Стив Балмер — $91,4 млрд (+$22,7 млрд);

  10. Владелец Reliance Мукеш Амбани — $90,7 млрд (+$6,2 млрд).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных