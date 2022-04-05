Маск впервые возглавил список Forbes
Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск впервые возглавил рейтинг богатейших людей мира, ежегодно публикуемый журналом Forbes. К 11 марта 2022 г. состояние бизнесмена оценивалось в $219 млрд, он потеснил с первой строчки основателя Amazon Джеффа Безоса, который занимал ее последние четыре года.
Причиной роста капиталов Маска называется рост котировок акций Tesla, которые за отчетный год подорожали на треть. Состояние Безоса за это время сократилось на $6 млрд из-за снижения стоимости бумаг Amazon на 3%.
Топ-10 рейтинга Forbes выглядит следующим образом:
Илон Маск — $219 млрд (состояние за год выросло на $68 млрд);
Джефф Безос — $171 млрд (-$6 млрд);
Глава Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) Бернар Арно — $158 млрд (+82 млрд);
Акционер Microsoft Билл Гейтс — $129 млрд (+$5 млрд);
Глава Berkshire Hathaway Уоррен Баффетт — $118 млрд (+$22 млрд);
Сооснователь Google Ларри Пейдж — $111 млрд (+$20,5 млрд);
Сооснователь Google Сергей Брин — $107 млрд (+$18 млрд);
Председатель совета директоров Oracle Ларри Эллисон — $106 млрд (+$13 млрд);
Бывший гендиректор Microsoft Стив Балмер — $91,4 млрд (+$22,7 млрд);
Владелец Reliance Мукеш Амбани — $90,7 млрд (+$6,2 млрд).