Экс-кандидата в губернаторы Приморья арестовали по делу о мошенничестве

В 2018 г. предприниматель участвовал в выборах губернатора Приморья от КПРФ. Он вышел во второй тур вместе с врио главы региона, единороссом Андреем Тарасенко. Во втором туре ни один из кандидатов не победил: Тарасенко во время голосования обошел Ищенко на 1,5% голосов, а подведение итогов голосования сопровождалось взаимными обвинениями кандидатов в нарушениях.