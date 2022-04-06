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Экс-кандидата в губернаторы Приморья арестовали по делу о мошенничестве

Ведомости

Первомайский районный суд Владивостока арестовал бывшего кандидата в губернаторы Приморья, учредителя строительной компании «Аврора-Строй» Андрея Ищенко, сообщает краевое управление Следственного комитета.

Ищенко арестован на один месяц — до 17 мая. Его задержали 4 апреля по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), само дело было возбуждено в июне 2021 г. Ему грозит до десяти лет лишения свободы со штрафом до 1 млн руб.

По версии следствия, в период с декабря 2016 г. по июнь 2021 г. Ищенко «обманным путем» похитил денежные средства у 187 участников долевого строительства многоквартирного дома во Владивостоке. Срок завершения строительства, назначенный изначально на сентябрь 2018-го, неоднократно переносился.

«Несмотря на то что на счета компании поступили денежные средства, достаточные для исполнения обязательств перед дольщиками, строительство многоквартирного дома до настоящего времени не завершено, объект в эксплуатацию не сдан», — отметили в прокураторе.

Ищенко предъявлено обвинение в хищении обманным путем более 105 млн руб. — это разница от объема привлеченных средств дольщиков и фактически затраченных на проведение работ.

В октябре 2021 г. у Ищенко уже проходил обыск в рамках этого дела, но тогда экс-кандидат не был в статусе подозреваемого. Он сообщил о финансовых трудностях после губернаторских выборов и пообещал завершить долгострой в 2022 г.

В 2018 г. предприниматель участвовал в выборах губернатора Приморья от КПРФ. Он вышел во второй тур вместе с врио главы региона, единороссом Андреем Тарасенко. Во втором туре ни один из кандидатов не победил: Тарасенко во время голосования обошел Ищенко на 1,5% голосов, а подведение итогов голосования сопровождалось взаимными обвинениями кандидатов в нарушениях.

ЦИК признал результаты голосования недействительными, а врио губернатора был назначен другой единоросс – сахалинский губернатор Олег Кожемяко. Он же пошел и на новые губернаторские выборы и выиграл их. КПРФ Ищенко не выдвигала, и он обвинил компартию в предательстве, а в качестве самовыдвиженца на выборах его не зарегистрировали.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных