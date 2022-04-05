Дольщики довели экс-кандидата в губернаторы до уголовного дела

В Приморском крае Ищенко (тогда он был депутатом регионального парламента) вышел во второй тур вместе с врио главы региона единороссом Андреем Тарасенко. Но и во втором туре ни один из кандидатов не победил: Тарасенко во время голосования обошел Ищенко на 1,5% голосов, а подведение итогов голосования сопровождалось обвинениями кандидатов в нарушениях. После этих выборов Центризбирком признал результаты голосования недействительными, а врио губернатора был назначен другой единоросс – руководивший уже несколькими дальневосточными регионами сахалинский губернатор Олег Кожемяко, он же пошел и на новые губернаторские выборы и выиграл. КПРФ Ищенко не выдвигала, и он обвинил компартию в предательстве, а в качестве самовыдвиженца на выборах его не зарегистрировали.