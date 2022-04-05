Дольщики довели экс-кандидата в губернаторы до уголовного дела

Дольщики довели экс-кандидата в губернаторы до уголовного делаЗадержан Андрей Ищенко, из-за которого в Приморье проходили повторные губернаторские выборы
Бывший кандидат в губернаторы Приморья Андрей Ищенко (выдвигался от КПРФ) задержан по подозрению в мошенничестве, сообщается на сайте краевого управления Следственного комитета. Ищенко задержан как учредитель ООО СК СЗ «Аврора-строй». Дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество, т. е. хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение). Решается вопрос о заключении под стражу.
По версии следствия, речь идет о мошенничестве при строительстве многоквартирного дома во Владивостоке. Как полагают следователи, в период с декабря 2016 г. по июнь 2021 г. он «обманным путем похитил денежные средства у 187 участников долевого строительства многоквартирного дома в общей сумме свыше 105 млн руб.».
Квартиры были проданы еще в 2019 г., говорит источник «Ведомостей» в правоохранительных органах, но дом, достраиваемый с конца 2021 г. Фондом помощи обманутых дольщиков Приморского края, до сих пор не введен в эксплуатацию. Само дело по заявлению дольщиков было возбуждено еще в 2021 г. и в ходе расследования были собраны доказательства, достаточные для предъявления обвинения, говорит он. Речь, уточняет источник, идет о доме на ул. Сафонова, 7, во Владивостоке: он внесен в Единый реестр проблемных объектов.
В октябре 2021 г. у Ищенко уже проходил обыск в рамках этого дела, но тогда экс-кандидат не был в статусе подозреваемого. «Ситуация <...> связана с финансовыми затруднениями, которые появились у меня после отмены [результатов] выборов губернатора в 2018 г.», – пояснял тогда Ищенко «Примамедиа». Он говорил, что была выработана стратегия между застройщиком, дольщиками и фондом дольщиков Приморского края: «Проведено собрание дольщиками, выработана схема, как мы будем достраивать объект. Сейчас ведется реализация. Строительство никогда не останавливалось и сейчас идет. Весной 2022 г. введем в строй».
В 2018 г. сразу в четырех регионах кандидатов от партии власти на выборах догнали представители парламентской оппозиции. Владимир Сипягин (ЛДПР), победивший тогда на выборах во Владимирской области, в 2021 г. был избран депутатом Госдумы. Сергея Фургала (ЛДПР), который стал в 2018 г. губернатором Хабаровского края, в 2020 г. арестовали по подозрению в причастности к ряду преступлений, включая «покушение на убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, из корыстных побуждений, по найму, общеопасным способом». Остается на своем посту коммунист Валентин Коновалов, возглавивший тогда Республику Хакасию.
В Приморском крае Ищенко (тогда он был депутатом регионального парламента) вышел во второй тур вместе с врио главы региона единороссом Андреем Тарасенко. Но и во втором туре ни один из кандидатов не победил: Тарасенко во время голосования обошел Ищенко на 1,5% голосов, а подведение итогов голосования сопровождалось обвинениями кандидатов в нарушениях. После этих выборов Центризбирком признал результаты голосования недействительными, а врио губернатора был назначен другой единоросс – руководивший уже несколькими дальневосточными регионами сахалинский губернатор Олег Кожемяко, он же пошел и на новые губернаторские выборы и выиграл. КПРФ Ищенко не выдвигала, и он обвинил компартию в предательстве, а в качестве самовыдвиженца на выборах его не зарегистрировали.
Первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин заявил «Ведомостям», что партия намерена «уточнить» детали дела Ищенко, но коммунисты сомневаются, что оно возбуждено по политическим мотивам: «Если бы это была месть, она была бы намного раньше, но после выборов прошло четыре года. Формально Ищенко разорвал связь с партией, но мы поинтересуемся, разберемся».