Производитель удобрений Lifosa приостановил работу из-за санкций
Завод фосфорных удобрений Lifosa в литовском городе Кедайняй приостанавливает работу с 10 апреля, оборудование будет временно законсервировано, передает сайт национального радио LRT со ссылкой на генерального директора предприятия Римантаса Просцявичюса.
Остановка производства связана с санкциями Евросоюза против косвенного владельца завода Lifosa, счета которого были заморожены около месяца назад, отмечает литовское радио.
100% Lifosa принадлежит зарегистрированной в Швейцарии группе «Еврохим». 90% ее акций владеет кипрская компания AIM Capital, которая, в свою очередь, принадлежит попавшему под западные санкции российскому бизнесмену Андрею Мельниченко.
«Еврохим» ранее объявил, что Мельниченко вышел из его совета директоров с 9 марта и больше не является основным бенефициаром группы. Затем финансовый директор Lifosa Регвита Ивановене сообщила, что Мельниченко переписал свои акции на супругу, однако состав акционеров компании пока не изменился, отмечает литовское радио.
По словам Просцявичюса, сегодня прекратит работу цех по производству серной кислоты, оборудование будет временно законсервировано. Однако часть сотрудников продолжит работу в связи с необходимостью обслуживать действующие и неработающие объекты завода.
«Компания подготовила четырехмесячный бизнес-план и рассчитывает возобновить производство на пониженных мощностях в мае», — передает LRT слова гендиректора завода. В Lifosa работают более тысячи человек, руководство компании обещает принять решение по ним после 10 апреля, говорится в статье.
Мельниченко попал в санкционный список Евросоюза 9 марта вместе с другими 13 российскими бизнесменами. Вскоре бизнесмен перестал быть бенефициаром крупнейшей угольной компании России СУЭК и производителя удобрений «Еврохим». Представитель бизнесмена заявил агентству Reuters, что тот будет оспаривать введенные против него ограничения.
15 марта посты главного исполнительного директора и члена совета директоров группы «Еврохим» покинул из-санкций Владимир Рашевский, сообщала пресс-служба химической компании. Решение призвано помочь «сохранить бесперебойную работу компании» и дать ей возможность «продолжать деятельность по обеспечению глобальной продовольственной безопасности», говорится в сообщении.
«Еврохим» — один из крупнейших в мире производителей минеральных удобрений. Основные производственные предприятия группы расположены в России, Бельгии, Казахстане и Литве. Штат сотрудников, работающих в 40 странах, насчитывает более 27 000 человек, а продукция поставляется более чем в 100 стран мира.
Западные страны ввели санкции в отношении российских компаний, бизнесменов и чиновников после начала спецоперации России на Украине. Страны заморозили активы бизнесменов и начали арестовывать их имущество. Власти нескольких государств заявили о намерении конфисковать их имущество и реализовать его, чтобы помочь восстановлению Украины.