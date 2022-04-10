Производитель удобрений Lifosa приостановил работу из-за санкций

«Еврохим» ранее объявил, что Мельниченко вышел из его совета директоров с 9 марта и больше не является основным бенефициаром группы. Затем финансовый директор Lifosa Регвита Ивановене сообщила, что Мельниченко переписал свои акции на супругу, однако состав акционеров компании пока не изменился, отмечает литовское радио.