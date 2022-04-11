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Илон Маск отказался от места в совете директоров Twitter

Ведомости

Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск решил отказаться от места в совете директоров соцсети Twitter (заблокирован в России Роскомнадзором), сообщил гендиректор компании Параг Агравал в своем аккаунте в соцсети. Ранее Маск приобрел 9,2% акций Twitter стоимостью $2,89 млрд.

«Илон Маск решил не присоединяться к нашему совету (директоров. — "Ведомости")», — заявил Агравал. Он рассказал, что совет директоров провел много обсуждений присоединения Маска, в том числе с самим бизнесменом. Компания была заинтересована этим, понимала все риски и предложила ему занять это место.

6 апреля компания анонсировала, что Маск войдет в совет директоров. Официально это должно было произойти 9 апреля, однако утром того же дня Маск заявил, что не будет вступать в совет. Агравал заявил, что верит, что это к лучшему. «Компания ценит вклад своих акционеров, не смотря на то, входят они в совет директоров или нет. Маск владеет самым большим пакетом акций Twitter, и компания будет открыта для его предложений», — заявил тогда Агравал.

4 апреля на сайте SEC был опубликован отчет, в котором было сказано, что Маск 14 марта стал владельцем около 73,48 млн обыкновенных акций Twitter. Это равняется пакету в 9,2% акций компании. Стоимость пакета исходя из рыночной цены составила $2,89 млрд.

Ранее по теме: Маск войдет в совет директоров Twitter

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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