Илон Маск отказался от места в совете директоров Twitter
Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск решил отказаться от места в совете директоров соцсети Twitter (заблокирован в России Роскомнадзором), сообщил гендиректор компании Параг Агравал в своем аккаунте в соцсети. Ранее Маск приобрел 9,2% акций Twitter стоимостью $2,89 млрд.
«Илон Маск решил не присоединяться к нашему совету (директоров. — "Ведомости")», — заявил Агравал. Он рассказал, что совет директоров провел много обсуждений присоединения Маска, в том числе с самим бизнесменом. Компания была заинтересована этим, понимала все риски и предложила ему занять это место.
6 апреля компания анонсировала, что Маск войдет в совет директоров. Официально это должно было произойти 9 апреля, однако утром того же дня Маск заявил, что не будет вступать в совет. Агравал заявил, что верит, что это к лучшему. «Компания ценит вклад своих акционеров, не смотря на то, входят они в совет директоров или нет. Маск владеет самым большим пакетом акций Twitter, и компания будет открыта для его предложений», — заявил тогда Агравал.
4 апреля на сайте SEC был опубликован отчет, в котором было сказано, что Маск 14 марта стал владельцем около 73,48 млн обыкновенных акций Twitter. Это равняется пакету в 9,2% акций компании. Стоимость пакета исходя из рыночной цены составила $2,89 млрд.