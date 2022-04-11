«Известия» узнали о паузе в принятии законопроекта о национализации компаний
Принятие законопроекта по введению внешней администрации российского имущества иностранных компаний, которые приостановили работу в России, поставлено, сообщила газета «Известия» со ссылкой на три источника в правительстве.
Документ был разработан в начале марта в ответ на западные санкции. В нем предлагается вводить внешнее управление российского имущества организаций с долей иностранной собственности более 25%. 9 марта комиссия по законопроектной деятельности одобрила документ. Ожидалось, что он будет внесен в Госдуму в ближайшее время, однако этого не произошло.
Один из собеседников издания рассказал, что большинство компаний пока не предприняли конкретных шагов. Те, кто приостановил свою работу, например, закрыл магазины и рестораны, продолжают платить аренду и зарплату сотрудникам. Другой источник отметил, что большинство компаний ведут переговоры с властями России.
Многие организации остановили работу до нормализации внешнеполитической ситуации и планируют возобновить работу в мае-июне. Источник в правительстве уточнил, что власти видят желание компаний договариваться и выполнять обязательства перед сотрудниками, поэтому сейчас нет смысла запускать механизм, прописанный в законопроекте. Правительство показало, что у него есть решение на случай ухода иностранных компаний, но «пока не время обострять ситуацию». По словам другого источника, работа над законопроектом продолжается, но пока его не планируют вносить в правительство на одобрение.
Пресс-службы правительства и Минэкономразвития не ответили на запросы издания. В Госдуме переадресовали запрос в партию «Единая Россия», в которой также не ответили.