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Бизнес

«Известия» узнали о паузе в принятии законопроекта о национализации компаний

Ведомости

Принятие законопроекта по введению внешней администрации российского имущества иностранных компаний, которые приостановили работу в России, поставлено, сообщила газета «Известия» со ссылкой на три источника в правительстве.

Документ был разработан в начале марта в ответ на западные санкции. В нем предлагается вводить внешнее управление российского имущества организаций с долей иностранной собственности более 25%. 9 марта комиссия по законопроектной деятельности одобрила документ. Ожидалось, что он будет внесен в Госдуму в ближайшее время, однако этого не произошло. 

Один из собеседников издания рассказал, что большинство компаний пока не предприняли конкретных шагов. Те, кто приостановил свою работу, например, закрыл магазины и рестораны, продолжают платить аренду и зарплату сотрудникам. Другой источник отметил, что большинство компаний ведут переговоры с властями России.

Многие организации остановили работу до нормализации внешнеполитической ситуации и планируют возобновить работу в мае-июне. Источник в правительстве уточнил, что власти видят желание компаний договариваться и выполнять обязательства перед сотрудниками, поэтому сейчас нет смысла запускать механизм, прописанный в законопроекте. Правительство показало, что у него есть решение на случай ухода иностранных компаний, но «пока не время обострять ситуацию». По словам другого источника, работа над законопроектом продолжается, но пока его не планируют вносить в правительство на одобрение. 

Пресс-службы правительства и Минэкономразвития не ответили на запросы издания. В Госдуме переадресовали запрос в партию «Единая Россия», в которой также не ответили. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных