«Известия» узнали о паузе в принятии законопроекта о национализации компаний

Многие организации остановили работу до нормализации внешнеполитической ситуации и планируют возобновить работу в мае-июне. Источник в правительстве уточнил, что власти видят желание компаний договариваться и выполнять обязательства перед сотрудниками, поэтому сейчас нет смысла запускать механизм, прописанный в законопроекте. Правительство показало, что у него есть решение на случай ухода иностранных компаний, но «пока не время обострять ситуацию». По словам другого источника, работа над законопроектом продолжается, но пока его не планируют вносить в правительство на одобрение.