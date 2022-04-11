Собянин разрешил владельцам кафе не демонтировать летние веранды

«За право работы в 2022 г. предприниматели заплатят по ставкам прошлого года. Кроме того, дадим отсрочку до 31 декабря 2022 г. по оплате за II квартал. Эти решения помогут сохранить бизнес владельцам 4000 уличных киосков во всех районах Москвы», — говорится в сообщении.