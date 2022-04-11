Собянин разрешил владельцам кафе не демонтировать летние веранды
Мэр Москвы Сергей Собянин разрешил владельцам кафе не демонтировать летние веранды после окончания сезона, если они не будут мешать в зимнее время.
«По просьбам владельцев кафе разрешили не проводить демонтаж летних веранд по окончании нынешнего сезона. Не всех, конечно, а только тех, которые зимой никому не будут мешать – примерно 200 конструкций», — говорится на сайте мэра.
Уточняется, что владельцам кафе будет разрешено не демонтировать летние веранды в случае, если конструкции расположены на дворовых территориях нежилых зданий, на частных земельных участках, на внешних поверхностях зданий или в городских парках. Кроме того, мэр объявил о мерах поддержки объектов нестационарной торговли. Основной мерой станет отмена индексации платежей.
«За право работы в 2022 г. предприниматели заплатят по ставкам прошлого года. Кроме того, дадим отсрочку до 31 декабря 2022 г. по оплате за II квартал. Эти решения помогут сохранить бизнес владельцам 4000 уличных киосков во всех районах Москвы», — говорится в сообщении.
Также более 1000 договоров на торговлю в нестационарных объектах, которые истекают до конца нынешнего года, будут продлены на 2023 г. Мэр отметил, что правительство Москвы также готовит ряд мер поддержки рынка труда и ряда других отраслей экономики.