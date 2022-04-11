Минцифры: в России обсуждается упрощение выхода IT-компаний на Мосбиржу

Кроме того, Шадаев на встрече не исключил дальнейшего понижения минимального порога дохода, необходимого для получения льготной ипотеки. Сейчас на нее могут рассчитывать айтишники в возрасте от 22 до 40 лет с месячным доходом от 200 000 руб. в городах-миллионниках и от 150 000 руб. — в регионах. Ставка по льготной ипотеке с 1 марта выросла с 7 до 12% годовых. Максимальный размер суммы кредита увеличился с 3 млн до 12 млн руб. для Москвы, Санкт-Петербурга, Подмосковья и Ленинградской области и до 6 млн руб. — для остальных регионов.