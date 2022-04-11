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Минцифры: в России обсуждается упрощение выхода IT-компаний на Мосбиржу

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Минцифры и ЦБ рассматривают упрощение выхода IT-компаний на Мосбиржу, сообщил глава ведомства Максут Шадаев на встрече с представителями IT-отрасли в Корпоративном университете правительства Нижегородской области.

«Минцифры совместно с ЦБ обсуждает упрощение выхода ИТ-компаний на Московскую биржу для привлечения капитала», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства по итогам встречи. Детали обсуждения не раскрываются.

В Минцифры также рассказали, что рассматривают вопрос софинансирования частных венчурных технологических фондов для поддержки стартапов.

Кроме того, Шадаев на встрече не исключил дальнейшего понижения минимального порога дохода, необходимого для получения льготной ипотеки. Сейчас на нее могут рассчитывать айтишники в возрасте от 22 до 40 лет с месячным доходом от 200 000 руб. в городах-миллионниках и от 150 000 руб. — в регионах. Ставка по льготной ипотеке с 1 марта выросла с 7 до 12% годовых. Максимальный размер суммы кредита увеличился с 3 млн до 12 млн руб. для Москвы, Санкт-Петербурга, Подмосковья и Ленинградской области и до 6 млн руб. — для остальных регионов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных