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Бизнес

Nokia объявила об уходе из России

Ведомости

Финская Nokia решила уйти из России, говорится в сообщении компании. Ранее она приостановила поставки в страну, остановила новый бизнес и перенесла научно-исследовательскую деятельность за пределы России. 

«За последние недели мы приостановили поставки, прекратили новый бизнес и переносим нашу ограниченную научно-исследовательскую деятельность за пределы России. Теперь мы можем объявить, что уходим с российского рынка. Во время этого процесса нашим приоритетом по-прежнему остаются безопасность и благополучие наших сотрудников», — говорится в сообщении компании.

В Nokia отметили, что западные страны по гуманитарным соображениям выразили беспокойство из-за риска выхода из строя критически важной телекоммуникационной инфраструктуры России. По мнению властей, важно обеспечить россиянам непрерывный доступ к интернету, чтобы они смогли «посмотреть на ситуацию со стороны».

«Поэтому, когда мы уйдем, мы будем стремиться обеспечить необходимую поддержку для поддержания сетей и подаем заявки на получение соответствующих лицензий, чтобы обеспечить эту поддержку в соответствии с действующими санкциями», — уточнили в компании.

В пресс-службе рассказали, что в 2021 г. на долю России пришлось менее 2% чистых продаж компании. Учитывая высокий спрос в других регионах, компания не ожидает, что решение уйти из России повлияет на ее прогноз на 2022 г.

Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что ЕС в пятом пакете санкций запретил поставлять в Россию телекоммуникационное оборудование. По оценке собеседников издания, крупнейшие европейские поставщики телеком-оборудования в России — шведская Ericsson с долей 20% и финская Nokia с долей 30-40%. В последние годы присутствие компаний в России снижалось под давлением китайской компании Huawei. Накануне Ericsson также заявила об уходе из России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных