Nokia объявила об уходе из России
Финская Nokia решила уйти из России, говорится в сообщении компании. Ранее она приостановила поставки в страну, остановила новый бизнес и перенесла научно-исследовательскую деятельность за пределы России.
«За последние недели мы приостановили поставки, прекратили новый бизнес и переносим нашу ограниченную научно-исследовательскую деятельность за пределы России. Теперь мы можем объявить, что уходим с российского рынка. Во время этого процесса нашим приоритетом по-прежнему остаются безопасность и благополучие наших сотрудников», — говорится в сообщении компании.
В Nokia отметили, что западные страны по гуманитарным соображениям выразили беспокойство из-за риска выхода из строя критически важной телекоммуникационной инфраструктуры России. По мнению властей, важно обеспечить россиянам непрерывный доступ к интернету, чтобы они смогли «посмотреть на ситуацию со стороны».
«Поэтому, когда мы уйдем, мы будем стремиться обеспечить необходимую поддержку для поддержания сетей и подаем заявки на получение соответствующих лицензий, чтобы обеспечить эту поддержку в соответствии с действующими санкциями», — уточнили в компании.
В пресс-службе рассказали, что в 2021 г. на долю России пришлось менее 2% чистых продаж компании. Учитывая высокий спрос в других регионах, компания не ожидает, что решение уйти из России повлияет на ее прогноз на 2022 г.
Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что ЕС в пятом пакете санкций запретил поставлять в Россию телекоммуникационное оборудование. По оценке собеседников издания, крупнейшие европейские поставщики телеком-оборудования в России — шведская Ericsson с долей 20% и финская Nokia с долей 30-40%. В последние годы присутствие компаний в России снижалось под давлением китайской компании Huawei. Накануне Ericsson также заявила об уходе из России.