Сторонние продавцы смогут хранить и доставлять свои товары через «Яндекс.Маркет»
Интернет-магазин «Яндекс.Маркет» начнет оказывать логистические услуги по модели fulfillment-as-a-service, которая предполагает хранение, обработку и доставку товаров партнеров, которые продаются через их собственные сайты или другие торговые площадки, сообщает пресс-служба компании.
«Сервис будет хранить, обрабатывать и доставлять товары партнеров, которые продаются через их собственные сайты или другие маркетплейсы. Это поможет магазинам сэкономить на логистике, не переплачивая за хранение одного и того же ассортимента на разных складах, а маркетплейсу – дополнительно повысить эффективность использования своих логистических мощностей», — рассказали представители сервиса. Отмечается, что экономия для магазина, который захочет воспользоваться сервисной моделью, может составить до 15%.
«Яндекс.Маркет» начнет тестировать новые услуги на своем складе в Московской области этой весной. В будущем их планируется предлагать продавцам и в других регионах страны.
В компании наблюдают высокий спрос на доставку товаров, которые продаются онлайн. По подсчетам Data Insight, которые приводятся в релизе, более 65% российского рынка фулфилмента в 2021 г. приходилось на заказы, сделанные на маркетплейсах. Объем российского рынка фулфилмента в 2021 г. оценивался в 41,8 млрд руб. при среднегодовом темпе роста в 66%.
Ранее стало известно, что «Яндекс.Маркет» начал продавать товары, бывшие в употреблении. На данный момент в интернет-магазине продаются только подержанные смартфоны. Позже компания начнет работать и с другими категориями – детскими и спортивными товарами, товарами для дома и ремонта и проч. Партнер компании обязан проверить гаджеты, оценить их состояние и выставить цену, которая может быть до 60% ниже, чем у новой техники. В «Яндекс.Маркете» уточнили, что выход в этот сегмент поможет заместить часть ассортимента, который находится в дефиците, пока устанавливаются новые каналы поставок и восстанавливаются логистические цепочки.