Сторонние продавцы смогут хранить и доставлять свои товары через «Яндекс.Маркет»

Ранее стало известно, что «Яндекс.Маркет» начал продавать товары, бывшие в употреблении. На данный момент в интернет-магазине продаются только подержанные смартфоны. Позже компания начнет работать и с другими категориями – детскими и спортивными товарами, товарами для дома и ремонта и проч. Партнер компании обязан проверить гаджеты, оценить их состояние и выставить цену, которая может быть до 60% ниже, чем у новой техники. В «Яндекс.Маркете» уточнили, что выход в этот сегмент поможет заместить часть ассортимента, который находится в дефиците, пока устанавливаются новые каналы поставок и восстанавливаются логистические цепочки.