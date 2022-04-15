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Сторонние продавцы смогут хранить и доставлять свои товары через «Яндекс.Маркет»

Ведомости

Интернет-магазин «Яндекс.Маркет» начнет оказывать логистические услуги по модели fulfillment-as-a-service, которая предполагает хранение, обработку и доставку товаров партнеров, которые продаются через их собственные сайты или другие торговые площадки, сообщает пресс-служба компании.

«Сервис будет хранить, обрабатывать и доставлять товары партнеров, которые продаются через их собственные сайты или другие маркетплейсы. Это поможет магазинам сэкономить на логистике, не переплачивая за хранение одного и того же ассортимента на разных складах, а маркетплейсу – дополнительно повысить эффективность использования своих логистических мощностей», — рассказали представители сервиса. Отмечается, что экономия для магазина, который захочет воспользоваться сервисной моделью, может составить до 15%.

«Яндекс.Маркет» начнет тестировать новые услуги на своем складе в Московской области этой весной. В будущем их планируется предлагать продавцам и в других регионах страны.

В компании наблюдают высокий спрос на доставку товаров, которые продаются онлайн. По подсчетам Data Insight, которые приводятся в релизе, более 65% российского рынка фулфилмента в 2021 г. приходилось на заказы, сделанные на маркетплейсах. Объем российского рынка фулфилмента в 2021 г. оценивался в 41,8 млрд руб. при среднегодовом темпе роста в 66%.

Ранее стало известно, что «Яндекс.Маркет» начал продавать товары, бывшие в употреблении. На данный момент в интернет-магазине продаются только подержанные смартфоны. Позже компания начнет работать и с другими категориями – детскими и спортивными товарами, товарами для дома и ремонта и проч. Партнер компании обязан проверить гаджеты, оценить их состояние и выставить цену, которая может быть до 60% ниже, чем у новой техники. В «Яндекс.Маркете» уточнили, что выход в этот сегмент поможет заместить часть ассортимента, который находится в дефиците, пока устанавливаются новые каналы поставок и восстанавливаются логистические цепочки.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных