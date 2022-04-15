Газета
Бизнес

People&People договорилась с СП Сбера и VK о покупке активов «Ситимобил»

Ведомости

«O2O-холдинг» (совместное предприятие VK и Сбера в области транспорта и доставки) и управляющая компания People&People заключили сделку по продаже активов агрегатора такси «Ситимобил», сообщает пресс-служба VK. Сумму сделки стороны не называют, ее закрытие ожидается во втором квартале 2022 г.

«В рамках сделки People&People приобретет часть активов сервиса "Ситимобил". Сумма сделки не разглашается, в ее периметр войдет технологическая платформа сервиса, бренд и каналы привлечения клиентов», — указано в сообщении

В портфель People&People входят компании «Грузовичкоф», «Таксовичкоф» и др. В пресс-службе отметили, что сделка позволит ей увеличить долю на рынке агрегаторов такси и расширить географию присутствия.

Приложение сервиса «Ситимобил» продолжит свою работу и после 15 апреля, однако юридическое лицо ООО «Сити-Мобил» будет закрыто.

Ранее пресс-служба агрегатора «Ситимобил» сообщила, что компания прекратит свою работу 15 апреля, причины решения официально не назывались.

«Ситимобил» был создан в 2007 г. как традиционный оператор такси и с тех пор стал предоставлять услуги агрегатора такси, каршеринга, аренды электросамокатов и курьерской доставки. Компания оказывает услуги более чем в 80 городах России.

Ранее по теме: Приложение «Ситимобил» продолжает работу
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных