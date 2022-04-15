People&People договорилась с СП Сбера и VK о покупке активов «Ситимобил»
«O2O-холдинг» (совместное предприятие VK и Сбера в области транспорта и доставки) и управляющая компания People&People заключили сделку по продаже активов агрегатора такси «Ситимобил», сообщает пресс-служба VK. Сумму сделки стороны не называют, ее закрытие ожидается во втором квартале 2022 г.
«В рамках сделки People&People приобретет часть активов сервиса "Ситимобил". Сумма сделки не разглашается, в ее периметр войдет технологическая платформа сервиса, бренд и каналы привлечения клиентов», — указано в сообщении
В портфель People&People входят компании «Грузовичкоф», «Таксовичкоф» и др. В пресс-службе отметили, что сделка позволит ей увеличить долю на рынке агрегаторов такси и расширить географию присутствия.
Приложение сервиса «Ситимобил» продолжит свою работу и после 15 апреля, однако юридическое лицо ООО «Сити-Мобил» будет закрыто.
Ранее пресс-служба агрегатора «Ситимобил» сообщила, что компания прекратит свою работу 15 апреля, причины решения официально не назывались.
«Ситимобил» был создан в 2007 г. как традиционный оператор такси и с тех пор стал предоставлять услуги агрегатора такси, каршеринга, аренды электросамокатов и курьерской доставки. Компания оказывает услуги более чем в 80 городах России.