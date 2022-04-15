Приложение «Ситимобил» продолжает работу
Приложение агрегатора такси «Ситимобил» продолжает работу после объявления компании о закрытии с 15 апреля, следует из описания к обновлению приложения в App Store.
«Все работает, едем дальше», — говорится в тексте, сопровождающем очередное обновление приложения. В компании от комментариев отказались.
31 марта пресс-служба компании объявила 15 апреля днем прекращения работы сервиса. «Ситимобил» был создан в 2007 г. как традиционный оператор такси и с тех пор стал предоставлять услуги агрегатора такси, каршеринга, аренды электросамокатов и курьерской доставки.
Компания оказывает услуги более чем в 80 городах России и занимает второе место по количеству онлайн-заказов поездок в Москве (после «Яндекс.Такси») и в большинстве городов присутствия.
«Ситимобил» входит в совместное предприятие VK и Сбербанка в области транспорта и доставки еды — «О2О холдинг». О решении закрыть сервис оба акционера сообщили 11 марта, причины тогда не раскрывались.