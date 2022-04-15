Приложение «Ситимобил» продолжает работу

31 марта пресс-служба компании объявила 15 апреля днем прекращения работы сервиса. «Ситимобил» был создан в 2007 г. как традиционный оператор такси и с тех пор стал предоставлять услуги агрегатора такси, каршеринга, аренды электросамокатов и курьерской доставки.