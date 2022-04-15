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Приложение «Ситимобил» продолжает работу

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Приложение агрегатора такси «Ситимобил» продолжает работу после объявления компании о закрытии с 15 апреля, следует из описания к обновлению приложения в App Store.

«Все работает, едем дальше», — говорится в тексте, сопровождающем очередное обновление приложения. В компании от комментариев отказались.

31 марта пресс-служба компании объявила 15 апреля днем прекращения работы сервиса. «Ситимобил» был создан в 2007 г. как традиционный оператор такси и с тех пор стал предоставлять услуги агрегатора такси, каршеринга, аренды электросамокатов и курьерской доставки.

Компания оказывает услуги более чем в 80 городах России и занимает второе место по количеству онлайн-заказов поездок в Москве (после «Яндекс.Такси») и в большинстве городов присутствия.

«Ситимобил» входит в совместное предприятие VK и Сбербанка в области транспорта и доставки еды — «О2О холдинг». О решении закрыть сервис оба акционера сообщили 11 марта, причины тогда не раскрывались.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных