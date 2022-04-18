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Бизнес

Производители продуктов попросили не закрывать въезд в Россию фурам из ЕС

Ведомости

Восемь ассоциаций производителей продуктов питания 14 апреля направили обращение премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой не запрещать ввозить в Россию пищевые ингредиенты фурами из ЕС, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на документ. Его подписали в том числе руководители Союза производителей пищевых ингредиентов, Ассоциации производителей пива, «Союзмолока», Руспродсоюза и «Союзнапитков».

Сырье для продуктов питания не попало под европейские санкции, однако компании боятся, что власти России зеркально ответят на запрет российским и белорусским фурам въезжать на территорию ЕС. Власти Белоруссии уже приняли такое решение. В аппарате правительства изданию сообщили, что пока не получали обращение производителей. В Минсельхозе не предоставили комментариев.

В документе говорится, что ситуация в отрасли сейчас очень сложная: перевозчики из Европы воздерживаются от доставки грузов в Россию, потому что боятся конфискации фур в случае принятия зеркальных санкций. Источник издания в отрасли рассказал, что европейские поставщики пытаются избежать пересечения границы Польши и Белоруссии и ввозят грузы в Россию через другие страны. Такой шаг привел к подорожанию логистики. Зампредседателя правления Руспродсоюза Дмитрий Леонов сообщил, что из-за запрета на въезд автомобилей из России и Белоруссии в ЕС и закрытия портов стоимость фур из Европы выросла на 50-100% в годовом выражении.

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Участники рынка рассказали, что из-за санкций ЕС в выходные пробки из фур на границе Польши и Белоруссии составили почти 80 км. Собеседники издания отметили, что зеркальная мера властей Белоруссии усугубила логистический коллапс.

Собеседник издания в отрасли отметил, что почти 60% пищевого импорта приходится на страны ЕС, а самый крупный поставщик в этом сегменте — Германия. Российские производители не могут полностью заменить ингредиенты из Евросоюза. Один из производителей отметил, что есть сырье, 100% которого импортируется в Россию.

Президент «Союзнапитков» Максим Новиков заявил, что производство напитков — это один из самых импортозависимых сегментов пищевого рынка. Пивоваренная отрасль также пока не может заменить импортные солод, хмель и дрожжи, отметил представитель компании «Вятич» Владимир Маматов. По словам Новикова, для замещения европейских поставщиков ингредиентов нужно значительное время: пока будут найдены новые поставщики и отработаны новые каналы поставок, производственные цепочки разорвутся, что приведет к росту цен. В случае введения Россией ответных санкций ассортимент и объем производства снизятся, добавил он.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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