Производители продуктов попросили не закрывать въезд в Россию фурам из ЕС

В документе говорится, что ситуация в отрасли сейчас очень сложная: перевозчики из Европы воздерживаются от доставки грузов в Россию, потому что боятся конфискации фур в случае принятия зеркальных санкций. Источник издания в отрасли рассказал, что европейские поставщики пытаются избежать пересечения границы Польши и Белоруссии и ввозят грузы в Россию через другие страны. Такой шаг привел к подорожанию логистики. Зампредседателя правления Руспродсоюза Дмитрий Леонов сообщил, что из-за запрета на въезд автомобилей из России и Белоруссии в ЕС и закрытия портов стоимость фур из Европы выросла на 50-100% в годовом выражении.