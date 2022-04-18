Гендиректор «Ираэро» предупредил о проблемах с ремонтом двигателей для SSJ-100

Менеджеры еще двух российских авиакомпаний сообщили, что не могут забрать моторы после ремонта во Франции. Собеседник издания, близкий к ОАК, подтвердил проблемы с двигателями и другими запчастями. По его словам, SSJ-100 прекратят полеты скорее не из-за проблем с двигателями, а из-за нехватки колес и тормозов, датчиков и клапанов. Если не решить эту проблему, то до конца года половина парка SSJ будет «прикована к земле».