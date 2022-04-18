Гендиректор «Ираэро» предупредил о проблемах с ремонтом двигателей для SSJ-100
Российские авиакомпании из-за санкций не могут обеспечить ремонт и поддержание технической годности российско-французских двигателей SaM146, которые используются в самолетах SSJ-100, что в краткосрочной перспективе может привести к «остановке парка» этих самолетов, сообщил РБК со ссылкой на копию письма гендиректора «Ираэро» Юрия Лапина губернатору Иркутской области Игорю Кобзеву. Подлинность документа подтвердил источник издания в «Ираэро».
Менеджеры еще в трех авиакомпаниях, которые используют SSJ-100, рассказали изданию о проблемах с обслуживанием двигателей. По словам одного из них, если поддержка моторов не улучшится, его компании придется остановить полеты на этих самолетах этой осенью.
В письме Лапин попросил Кобзева предложить правитеьству России передать все полномочия по ремонту двигателей и отгрузке запчастей для них Объединенной двигателестроительной компании (входит в «Ростех»). В пресс-службе правительства перенаправили запрос в Минпромторг. Там заявили, что ОДК делает все необходимое для обеспечения техподдержки, ремонта, поставок запчастей и услуг в отношении всех двигателей, которые производит. Также издание направило запросы в Минтранс и пресс-службу губернатора Иркутской области.
Турбовинтовые двигатели SaM146 для SSJ-100 производит компания PowerJet — СП французской компании Safran Aircraft Engines и «ОДК-Сатурн», дочерней компании ОДК. Одни части двигателя производятся и ремонтируются в России, другие — во Франции. Послепродажным обслуживанием занимается также PowerJet. Из-за антироссийских санкций компания запретила «ОДК-Сатурн» отгружать российским компаниям любую продукцию, даже моторы, которые находятся на ремонте в России, сообщил Лапин. Из-за этого «ОДК-Сатурн» отказывается принимать моторы на ремонт. В парке «ИрАэро» семь самолетов с такими двигателями, и четырех моторов уже не хватает. Компания также не может забрать оплаченные запчасти со склада.
Менеджеры еще двух российских авиакомпаний сообщили, что не могут забрать моторы после ремонта во Франции. Собеседник издания, близкий к ОАК, подтвердил проблемы с двигателями и другими запчастями. По его словам, SSJ-100 прекратят полеты скорее не из-за проблем с двигателями, а из-за нехватки колес и тормозов, датчиков и клапанов. Если не решить эту проблему, то до конца года половина парка SSJ будет «прикована к земле».
В пресс-службе МЧС сообщили изданию, что не испытывают проблем с обслуживанием двух SSJ-100. Представители «Аэрофлота» и Red Wings отказались от комментариев. Издание направило запросы другим российским операторам SSJ и представителю ОАК.