«Аэрофлот» запустит рейсы из Сочи в Стамбул на самолетах SSJ
25 марта «Аэрофлот» открыл продажу билетов на прямые регулярные рейсы из Сочи в шесть стран — Армению, Египет, Израиль, Казахстан, Турцию и Узбекистан. Полеты будут выполняться по 17 направлениям авиакомпанией «Россия» самолетах SSJ 100. Отмечается, что полетная программа ориентирована на транзитных пассажиров, следующих по маршруту через Сочи из Москвы («Шереметьево»), Санкт-Петербурга («Пулково») и Красноярска.
Российские авиакомпании начали приостанавливать полеты за рубеж в начале марта на фоне западных санкций, связанных с военной операцией на Украине. Страны Евросоюза, США, Великобритания, Канада и ряд других стран закрыли свое небо для российских самолетов. ЕС запретил экспорт и лизинг новой техники, а также страхование и техобслуживание воздушного транспорта. Власти Бермуд приостановили сертификаты летной годности самолетов российских авиакомпаний, которые зарегистрированы на островах.
Росавиация предупредила, что самолеты российских авиакомпаний, которые те брали в лизинг за границей, могут быть арестованы или задержаны. По данным Минтраса РФ, западные лизингодатели запросили у российских авиакомпаний возврат 500 самолетов общей остаточной стоимостью $20 млрд. Отечественные перевозчики пока безуспешно пытаются вести переговоры о выкупе этих бортов.