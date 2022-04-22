Аналитики NielsenIq сообщили о замедлении роста онлайн-продаж продуктов

В «Сбермаркете» сообщили, что спрос в марте был сопоставим с предновогодним ажиотажем. В последующие три недели количество заказов и средний чек уменьшились примерно на 20%, но сейчас спрос восстановился. Директор по ассортименту и ценообразованию «Утконоса» Елена Пудичева сообщила о повышенном спросе в начале кризиса на бытовую химию, предметы гигиены, товары для детей и животных. Сейчас количество покупок в этих категориях сократилось, но в течение месяца спрос может восстановиться, добавила она.