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Аналитики NielsenIq сообщили о замедлении роста онлайн-продаж продуктов

Ведомости

Онлайн-продажи продуктов питания и товаров повседневного спроса (FMCG) в России в натуральном выражении выросли на 10% с 4 по 10 апреля — прирост стал минимальным за всю историю наблюдений с 2017 г., сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на данные NielsenIq. С 21 по 28 февраля показатель вырос на 38%, а в период ажиотажного спроса в марте — на 58%.

Аналитики рассказали, что рост продаж сильнее всего замедлился в ключевых категориях онлайн-рынка: рост продаж корма для животных замедлился втрое в годовом выражении, продажи корма — в четыре раза, а продажи заменителей грудного молока и памперсов приблизились к нулю. Также снижается доля онлайн-продаж в целом на рынке: в начале февраля показатель составлял более 8%, на пике — 9,6%, а к 10 апреля опустился до 6,8% — среднего значения за прошлых год.

В «Сбермаркете» сообщили, что спрос в марте был сопоставим с предновогодним ажиотажем. В последующие три недели количество заказов и средний чек уменьшились примерно на 20%, но сейчас спрос восстановился. Директор по ассортименту и ценообразованию «Утконоса» Елена Пудичева сообщила о повышенном спросе в начале кризиса на бытовую химию, предметы гигиены, товары для детей и животных. Сейчас количество покупок в этих категориях сократилось, но в течение месяца спрос может восстановиться, добавила она.

Партнер One Story Ольга Сумишевская заявила, что высокие темпы роста онлайн-продаж были обусловлены низкой базой, однако из-за нового кризиса темпы роста замедлятся. Консультант JosDeVries The Retail Company Ирина Болотова отметила, что онлайн-доставкой продуктов чаще пользовались молодые россияне и ИТ-специалисты, многие из которых уехали из России из-за обострения геополитической ситуации. В ближайшие месяцы будет расти уровень безработицы, поэтому потребители будут внимательнее относиться к своим расходам, добавила она.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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