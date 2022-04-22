Аналитики NielsenIq сообщили о замедлении роста онлайн-продаж продуктов
Онлайн-продажи продуктов питания и товаров повседневного спроса (FMCG) в России в натуральном выражении выросли на 10% с 4 по 10 апреля — прирост стал минимальным за всю историю наблюдений с 2017 г., сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на данные NielsenIq. С 21 по 28 февраля показатель вырос на 38%, а в период ажиотажного спроса в марте — на 58%.
Аналитики рассказали, что рост продаж сильнее всего замедлился в ключевых категориях онлайн-рынка: рост продаж корма для животных замедлился втрое в годовом выражении, продажи корма — в четыре раза, а продажи заменителей грудного молока и памперсов приблизились к нулю. Также снижается доля онлайн-продаж в целом на рынке: в начале февраля показатель составлял более 8%, на пике — 9,6%, а к 10 апреля опустился до 6,8% — среднего значения за прошлых год.
В «Сбермаркете» сообщили, что спрос в марте был сопоставим с предновогодним ажиотажем. В последующие три недели количество заказов и средний чек уменьшились примерно на 20%, но сейчас спрос восстановился. Директор по ассортименту и ценообразованию «Утконоса» Елена Пудичева сообщила о повышенном спросе в начале кризиса на бытовую химию, предметы гигиены, товары для детей и животных. Сейчас количество покупок в этих категориях сократилось, но в течение месяца спрос может восстановиться, добавила она.
Партнер One Story Ольга Сумишевская заявила, что высокие темпы роста онлайн-продаж были обусловлены низкой базой, однако из-за нового кризиса темпы роста замедлятся. Консультант JosDeVries The Retail Company Ирина Болотова отметила, что онлайн-доставкой продуктов чаще пользовались молодые россияне и ИТ-специалисты, многие из которых уехали из России из-за обострения геополитической ситуации. В ближайшие месяцы будет расти уровень безработицы, поэтому потребители будут внимательнее относиться к своим расходам, добавила она.